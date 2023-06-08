又到荔枝當造季節！當買到清甜多汁的荔枝，真的會忍不住一粒接一粒！「一粒荔枝三把火」這句俗語可能你也聽過，不過原來荔枝除了上火外，吃得過多還會引起「荔枝病」！

Q：吃荔枝無益？

A：荔枝不只清甜、生津解渴，還很有「內涵」！雖然在中醫角度「易上火」，但荔枝含豐富營養，包括維他命B1、B2、C、鈣、磷及鉀等。根據台灣癌症基金會，每100公克果肉就含約180毫克鉀，有助預防高血壓、降低心血管疾病與中風的危險，亦助改善失眠。

Q：荔枝有「相剋」食物嗎？

A：青瓜、南瓜、紅蘿蔔、動物肝臟都應避免！這些食物都會令荔枝中的營養價值大大減低！青瓜及南瓜含有「維他命C分解酶」，而紅蘿蔔則具有「維他命C酵酶」，假如與荔枝一同進食，便會破壞荔枝中的維他命C；而動物肝臟就有豐富的銅、鐵等離子，會令荔枝中的維他命氧化，同時減低兩者的營養！

Q：吃荔枝時喝牛奶會肚瀉？

A：即使你本身不會對牛奶特別敏感，吃荔枝時亦應小心！荔枝含有果酸，如荔枝及牛奶一同進食時，可能會使牛奶的蛋白質凝固，有機會導致消化不良、胃痛、肚痛及腹瀉等。

（圖片來源：Unsplash）

Q：點解不能空肚吃荔枝？甚麼是「荔枝病」？

A：荔枝是高升糖指數（GI）食物，假如空腹吃荔枝會使體內胰島素分泌過盛，令血中的葡萄糖大量下降，繼而冒冷汗、乏力，甚至抽搐、昏迷等，俗稱「荔枝病」。醫學期刊《The Lancet》曾發表研究，發現印度每逢5至7月荔枝盛產期時，就有過百名15歲或以下小孩突然癲癇發作，陷入昏迷，甚至喪命，原來就是因為他們空腹吃荔枝，導致荔枝急性中毒，出現一系列症狀。因此謹記荔枝只能是「飯後果」，不能空腹吃！

Q：食未熟荔枝都易中毒？

A：除了空腹吃荔枝會導致「荔枝病」外，吃了未熟的荔枝亦會中毒！未熟的荔枝含有次甘胺酸，進食後會影響身體的新陳代謝，令身體血糖無法製造糖份，便會引致與空腹吃荔枝相同的後果！

Q：荔枝食幾多粒要「收手」？

A：荔枝容易令人上火，雖然當造的荔枝會令人停不了口，但忘形地吃得過多，對身體亦沒有益處！台灣營養師高敏敏就建議每次吃5至6粒就夠了！

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Q：哪些人不宜多吃荔枝？

A：一些長期病患者，尤其是糖尿病患者平日要格外注意飲食，不能吃高糖份食物；而荔枝屬於高糖份水果，每100克含糖量就約15克，比芒果及橙等的水果還要高糖！因此，糖尿病患者切忌吃太多，以免血糖過高！另外，較燥熱、患有痔瘡、暗瘡、便秘及過敏體質人士亦不宜吃太多，以免情況轉差及引起皮膚敏感！

Q：吃荔枝如何「降火」？

A：又想吃荔枝，又受不住「熱氣」？大家可以在吃荔枝前洗乾淨，將它們連皮及枝節浸在淡鹽水中冷藏，減低荔枝的燥熱，同時不會影響荔枝的香味！另外，吃荔枝時，不妨喝喝鹽水、夏枯草等下火良物，有助與「熱氣」說不！