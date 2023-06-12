身體要遠離便秘，首先最關鍵的是腸道生態要健康。便秘的人腸道生態充滿壞菌如Methanogenic Bacteria（甲烷菌）。 近年有不少研究發現，慣性便秘的人，他們的腸道菌群（Gut Microbiota），對比起沒有便秘的人，都少了很多益生菌（好菌），尤其是以下這兩種益生菌：Bifidobacterium（雙歧桿菌）和Lactobacillus（乳酸桿菌）。

牛津大學出版社旗下的學術期刊Gastroenterology Report於2021年刊登了一個名為“Role of gut microbiota in functional constipation”研究，就證實了益生菌（Probiotics）、益生元（Prebiotics）和益生菌加益生元混合（Synbiotics）對便秘皆有幫助。又，成年人和兒童的腸道生態很不同，好菌在人體十歲之後就開始逐漸減少, 去到60歲之後，只剩下1至5%。但請讀者不要看到此處就馬上購買益生菌，皆因市面太多打著「益生菌」名堂的產品，但質素非常參差，我們買益生菌的時候，要知道一些伏位，例如：

● 有些產品會宣稱自己含有「專利」的益生菌有幾好丶又或標榜自己有多少億益生菌，但其實：益生菌多如繁星，有些廠商為了降低成本，會加入一些不壞但又不好的廉價菌類成分，所以有「專利」不代表甚麼，更不代表人體最需要。最能解決便秘問題的，是以Bifidobacterium 類和 Lactobacillus類為首的益生菌，所消費者必需查看成分的標籤和數量。

● 市面很多瘦身清腸道產品標榜自己含有益生菌，但實則是，除了益生菌以外，廠商還加了輕瀉劑去刺激腸道、令身體產生微輕瀉，那是帶有非常誤導性的宣傳手法。不買為妙。

又，很多人以為乳酸菌等如益生菌，其實乳酸菌是重要益生菌的其中一種而已，所以乳酸菌是益生菌，但並非所有益生菌都是乳酸菌。服用益生菌，最好多元化， Bifidobacterium（雙歧桿菌屬）和 Lactobacillus（乳酸桿菌屬）兩者都有最好，因爲腸道好的菌種需要多樣性。

另外，購買時留意標籤CFU （Colony forming units菌落形成單位）數值，它代表益生菌能夠分裂和形成菌落的活菌數量的度量單位。很多臨床研究已找出，成人大約需要每天補充10至100億（1 to 10 Billion ）CFU的益生菌去維持免疫和消化健康。所以要看CFU 益生菌在定殖的數值，CFU少過10億根本無意思，但是否愈多愈好？我看過市面有益生菌產品，標榜「高效特強1000億菌株」，一看就知甚麼一回事。首先，不是愈多就愈好，適量才是關鍵，食用過量的菌數也未必能全數發揮功效。

另外，宣傳講到天花龍鳳都無用，最終也要看益菌「定殖率」（益菌抵達腸道定殖(繁殖)的數量），即使吃下1,000億的菌，若到腸道定殖率非常細，根本是誤導。最後，粉劑比藥餅好，因為益生菌壓成藥餅的過程當中，高溫可能會殺死一些益生菌。無味道比有味道好，最好是沒有人工香料和甜味劑色素。若看見加入代糖阿斯巴甜，不買也罷。

若是輕度或偶發性便秘，單單用益生菌已可以明顯地改善。但若已去到慣性和嚴重的程度，那就要在改變腸道生態之上再加上幾項方法了。下回再探討慣性和嚴重便秘的改善方法。