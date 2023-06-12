近期，收到很多問及有關情緒病的診斷與治療，當中亦有很多平時只覺得自己比較急性子或遇上不順心才勞嘈的人，其實在不知不覺間已經被情緒病牽著走，Ruby 便是其中一人。

Ruby與姐姐一同到來，Ruby姐姐說：「從小到大，她一向性格緊張，也容易因小事而不高興，以為是她性格和脾氣差所導致。怎料，近期除了容易大發脾氣外，有時還會出現莫明的悲哀，總是悶悶不樂，又突然間看見她獨自哭起來，做事提不起勁，就連朋友約食飯她也沒心情，一一推掉。我見狀就認為不妙，叮囑她盡快求醫，當然她並沒有配合。所以我今次專程陪同她前來，其實，Ruby 是否患上情緒病？」

給Ruby 詳細診斷後，我答：「對，她患上情緒病，是躁鬱。」

Ruby 仍一言不發，Ruby 姐姐續問：「是否就是坊間經常說的肝鬱？」

我答：「肝鬱只是一個統稱，肝鬱當中也有虛症和實症之分，虛症就是抑鬱，實症就是躁狂。」

Ruby 姐姐緊張地問：「那Ruby 是？」

我答：「就是虛實夾雜，即是有抑鬱的一面，同時有躁狂的表現。」

Ruby 終於肯開聲，並說：「我知自己一向脾氣差，但何解會出現躁鬱來？」

我答：「你一向容易大動肝火，火熱傷津，津傷陰虛，陰虛生內熱，故此內熱加重，熱盛令你情緒變得更加暴躁，此乃肝鬱範疇的實證。若果發病後沒有及時積極處理，日久轉虛，故此便導致抑鬱症的出現，此乃虛症。實症未退，加上久病致虛，便出現虛、實夾雜的躁鬱症。」

Ruby 姐姐緊張地說：「難怪我在坊間買治療肝鬱的中成藥給她服用也未見有改善。」

我答：「中醫講求辨症論治，首先要辨好症，分好型，才能有效地針對治療，絕不能籠統地只用肝鬱去概括。要知道，缺乏精細的辨證，意味著治療效果成疑。」

Ruby 姐姐續問：「她還年輕，不想她食一世藥，有辦法幫她嗎？」

我答：「處理得宜，不食藥也可。首先，用針灸治療吧！

針刺：神門、風門和肝俞等穴，平補平瀉手法，隔日1次，7次1療程。」

Ruby 問：「針灸除了處理我燥鬱問題，也可平定情緒嗎？」

我答：「可以。」

Ruby說：「那就好了！不用再被情緒病所困擾。」