  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

12/06/2023

易發脾氣未必係脾氣差？有機會係肝鬱！肝鬱分虛實？針灸有助醫治肝鬱+情緒病

#中醫 #情緒病 #診斷 #治療 #躁鬱 #躁狂 #脾氣 #抑鬱症 #針灸 #健康
  • 收藏文章

　　近期，收到很多問及有關情緒病的診斷與治療，當中亦有很多平時只覺得自己比較急性子或遇上不順心才勞嘈的人，其實在不知不覺間已經被情緒病牽著走，Ruby 便是其中一人。

 

　　Ruby與姐姐一同到來，Ruby姐姐說：「從小到大，她一向性格緊張，也容易因小事而不高興，以為是她性格和脾氣差所導致。怎料，近期除了容易大發脾氣外，有時還會出現莫明的悲哀，總是悶悶不樂，又突然間看見她獨自哭起來，做事提不起勁，就連朋友約食飯她也沒心情，一一推掉。我見狀就認為不妙，叮囑她盡快求醫，當然她並沒有配合。所以我今次專程陪同她前來，其實，Ruby 是否患上情緒病？」

 

　　給Ruby 詳細診斷後，我答：「對，她患上情緒病，是躁鬱。」

 

　　Ruby 仍一言不發，Ruby 姐姐續問：「是否就是坊間經常說的肝鬱？」

 

　　我答：「肝鬱只是一個統稱，肝鬱當中也有虛症和實症之分，虛症就是抑鬱，實症就是躁狂。」

 

　　Ruby 姐姐緊張地問：「那Ruby 是？」

 

　　我答：「就是虛實夾雜，即是有抑鬱的一面，同時有躁狂的表現。」

 

　　Ruby 終於肯開聲，並說：「我知自己一向脾氣差，但何解會出現躁鬱來？」

 

　　我答：「你一向容易大動肝火，火熱傷津，津傷陰虛，陰虛生內熱，故此內熱加重，熱盛令你情緒變得更加暴躁，此乃肝鬱範疇的實證。若果發病後沒有及時積極處理，日久轉虛，故此便導致抑鬱症的出現，此乃虛症。實症未退，加上久病致虛，便出現虛、實夾雜的躁鬱症。」

 

　　Ruby 姐姐緊張地說：「難怪我在坊間買治療肝鬱的中成藥給她服用也未見有改善。」

 

　　我答：「中醫講求辨症論治，首先要辨好症，分好型，才能有效地針對治療，絕不能籠統地只用肝鬱去概括。要知道，缺乏精細的辨證，意味著治療效果成疑。」

 

　　Ruby 姐姐續問：「她還年輕，不想她食一世藥，有辦法幫她嗎？」

 

　　我答：「處理得宜，不食藥也可。首先，用針灸治療吧！

 

　　針刺：神門、風門和肝俞等穴，平補平瀉手法，隔日1次，7次1療程。」

 

　　Ruby 問：「針灸除了處理我燥鬱問題，也可平定情緒嗎？」

 

　　我答：「可以。」

 

　　Ruby說：「那就好了！不用再被情緒病所困擾。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚煮場
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk