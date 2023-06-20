收回粉嶺高爾夫球場部分土地建公屋的爭議，拗呀拗呀拗，拖呀拖呀拖，已經搞足幾年，仍在角力中，似在泥漿摔角。

小弟開宗明義反對！覺得要將一個具歷史價值，美不勝收，設計優雅， 滿是瀕臨絕種生物及植物的球場，鏟去一忽起公屋，實在戇居之至。故此由零開始已絕不接受這無聊建議。

美麗的粉嶺高球場，內有大量珍貴動植物及各式生物，要求將其破壞者，實在戇居之至。

老友，香港真係冇地起公屋？咪呃鬼食豆腐啦！

唔該睇睇幾大集團的年報，包括恒基（00012）、新地（ 00016 ）新世界（ 00017 ）就知佢哋揸住幾多千百萬平方呎農地，唔郁，唔開發，等乜？當然等升值，發到豬頭丙咁款才用。

不過，大家唔該睇睇如今地產實況，數以十萬計新單位將於未來幾年湧出。而二手市場，也似死咗咁滯，擺明等大跌，跌到普通打工仔負擔得起為止。

成個物業市道，正醞釀大變。此外，中央早早明確指示——樓房是要來住的，並不是要來炒的！邊個管治香港者敢不配合？

種種跡象顯示，三大集團的農地，只得個「揸」字，想發大達？發夢冇咁早！

其實，只要政府肯主動發功，一定大把農地可以「嘔」返出嚟建公屋，根本不存在「唔夠地」。

事實，新界大把地，建公屋，何須破壞充滿歷史價值的高球場？

好嘞，講返個高爾夫球場，實在抵佢俾人「郁」的。因佢並不屬於普羅大眾，而只屬於不足1%人口的「特權階級」。更弊，不少這類特權會員，正正坐在政府頂層或社會最富裕的天際高層，影響力非比尋常，故才可與民意硬拼，一步都唔讓。

整個圖畫非常清晰。假如有人話要拆維多利亞公園、動植物公園、彭福公園、快活谷內圈⋯⋯你估有冇人會贊成？當然冇！因以上公共空間，真真正正屬於每個香港市民，人人可享用，即屬人人共同擁有的「財富」。

為甚麼有大量聲音要求拆粉嶺高球場而不會是拆維園或香港公園？原因其實人人心照。

粉嶺高球場剛剛相反，名義屬於香港人，但實情絕大部分時間只有極少數特權階級可用。正常人心理——既然我冇得用，不如大家都冇得用！為乜要益班特權分子？

其實，成個爭拗由此起。不要將反對高球場「特權化」標籤為「仇富」。仇乜鬼富吖？若你班特權分子冇晒特權，變返一界蟻民，就知點解個個咁㷫嘞。

香港人甚少仇富，但對高球場長期被小撮「特權分子」霸佔，實在忍無可忍，故要求「還場於民」。就是這麼簡單！

如今解決方法，只得一個，將粉嶺高球場，還返俾香港人。當然，不用一步登天。首先，開放會籍，人人可以申請。

其次，只在規定時間俾會員及精英運動員練習，其他的，最少撥回一半時間俾廣大市民入內享受大自然。

記住記住記住，粉嶺高球場，是香港人共同擁有的「公共財」，絕不是特權階級的「私有財」。

明乎此，爭議必將淡出，大家各取所需，和和平平，毋需再硬要移動任何一寸高球場的美麗土地。