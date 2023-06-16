缺乏睡眠會增加多重健康風險，有學者指，睡眠作用如「叉電」，協助人體復元，惟輪班工作已證明會導致睡眠障礙，增添患心臟病、腦退化及情緒病等風險，夜更輪班更被國際癌症研究機構歸類為「潛在人類致癌物」。而且不論是固定夜更，或輪替更期均有影響，因僱員往往在假日回復正常作息，變相「自製時差」，更難睡得好。

中大精神科學系副教授陳詠欣

中大精神科學系副教授陳詠欣指，睡眠如同為人體「叉電」，使日間消耗能量回復並排走體內不良物質，同時恢復肌肉及免疫力。人類是日間動物，生理時鐘是「日出而作，日入而息」，而輪班或通宵工作與自然節律差異愈大，對身體影響便愈明顯，輕則如經歷時差，易感眼瞓、疲累及腸胃不適，長期輪班更會增加患糖尿病、心臟病、腦退化、情緒病及癌症風險，「國際癌症研究機構已將夜更輪班列為潛在人類致癌物。」

輪班者較少做運動 加劇風險

陳續指，根據國際勞工組織指引，在晚上12時至清晨5時期間，如展開連續不少於7小時的工作，已屬通宵工作，但輪班風險與各人體質及輪更制度有關，「例如部分人是清晨型、夜晚型體質，輪班時工作強度、時間長短及休息周期也有影響。」

她續指，輪班工作者一般較少做運動，而且值夜時愛吃零食、飲酒等，亦會易肥，及增加健康風險。另外，睡眠不足者接觸病毒時，如普通感冒病毒也更易生病；患病時睡不夠也會影響恢復速度。

專家指部分輪班工作人士在假日會如常人般早起晚睡，會造成生理時鐘紊亂。

假日「換時區」作息 更傷身

即使年輕人亦非「更捱得夜」。陳指，國際研究指不論是年輕或老年群組，睡眠減少均對健康有明顯影響，「只是年輕人感到相關症狀困擾較少，無意識到自己已累。」陳續說︰「不論是固定通宵上班，抑或早午晚輪班工作，部分人在假日休息仍會如常人般早起晚睡，形同在放工後進入不同時區休息，同樣會造成生理時鐘紊亂。」

陳指，因輪更產生睡眠障礙而求助者中，以中年人居多，「其中一個原因是睡眠質素會隨年紀下降，中年人亦較難像年輕人般，出現輕微睡眠問題便轉回白天工作，以致身體更受影響。」有病例是患者同時有失眠及打瞌睡問題，「因他經常換更，返夜後日頭瞓唔到，上班時又恰眼瞓，有時返完夜更接早更，更難調節睡眠時間，更出現情緒問題。」她建議，需輪班工作者應做好睡眠計劃，確保每日定時入睡，並要睡足7小時，「最忌返夜更後，早上又與朋友外出玩樂，缺乏休息規律。」