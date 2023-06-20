夏季是個碩果累累的季節，盛產不同種類瓜果。除了荔枝外，今年亦是各種桃李高產的季節，尤其是水蜜桃。水蜜桃肉甜汁多，深受年輕人喜愛。古人認爲，常吃桃子能「益容顏」。今期請來註冊中醫師張立彤爲大家講講吃用水蜜桃的禁忌。

水蜜桃歷史悠久，桃經常出現在各種神話典故裡，如孫悟空偷蟠桃；不少成語和詩歌也跟桃有關係，例如世外桃源、投桃報李、桃李滿天下等等。有些地方水蜜桃出產品質好，還被皇帝點為貢品，古人還將水蜜桃稱之為佛桃。千百年來，人們把桃視為幸福、吉慶的象徵。這說明桃是健康、長壽的佳兆。桃是一般民眾喜愛的水果，這與桃的功效有密切闗係，除了桃肉能養血美顏，當中的桃仁還有活血化瘀、平喘止咳的作用。桃樹流出來的樹膠也是一味妙藥，能強壯滋補。

桃的藥用價值，主要在桃仁，能活血化瘀、平喘止咳。

張醫師表示，蜜桃是薔薇科桃屬植物。中醫認為，桃味甘酸，性微溫，具有補心、解渴、充饑、生津之功效。桃的藥用價值，主要在於桃仁，桃仁中含有苦杏仁甙、脂肪油、揮發油、苦杏仁酶及維生素B1等。唐代藥王孫思邈稱桃為「肺之果，肺病宜食之」，認爲桃對治療肺病有獨特功效。可見桃除了生津止渴，味美鮮甜之外，它對身體也是很有好處的。

現代醫學研究顯示，桃含豐富鐵質，鐵含量為蘋果和梨的4到6倍，能增加人體血紅蛋白數量，是女士們補血的理想食物。蜜桃含有豐富的果糖、葡萄糖、有機酸、膳食纖維、揮發油、蛋白質、胡蘿蔔、維生素C、鈣、鐵、鎂、鉀等成分。水蜜桃裡的膳食纖維和果膠對腸胃非常有益處，膳食纖維可以促進腸胃蠕動，來幫助清除腸道廢物，並促使膽汁分泌，起到消積潤腸，增進食欲的作用。另外，它還能祛除體內的毒素，保持腸胃健康。

水蜜桃肉甜汁多，但性熱，有微毒，多食使人腹脹。

張醫師提醒，水蜜桃味道太好，幾乎沒有人不能吃它。然而，物極必反，某些人士不能進食過多！

對水蜜桃過敏的人。

水蜜桃性溫，多食生熱，孕婦不能多吃。

桃性熱，有微毒，多食使人腹脹，脾胃功能欠佳者不宜多食。

水蜜桃糖份較多，糖尿病患者慎食。

水蜜桃鉀離子含量較較多，腎病患者慎食。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。