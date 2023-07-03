小兒發育未全，尤易生病。有註冊中醫師指，兒童最易受三大體質影響，包括肺虛者易感外邪、氣短乏力；脾虛者多少言懶語，身形易消瘦或肥腫；腎虛者更有記憶力下降、學習效率低等表現。

而中醫師可通過中藥、針灸、推拿等，增強體弱兒童臟腑生理功能，即使是嬰幼兒也可用中藥治療，惟父母需耐心餵藥，忌捏鼻子強行灌藥，否則恐添窒息風險。

註冊中醫師凌雅萍

小朋友特別多病痛，或與體質有關。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師凌雅萍指，小兒時期五臟六腑均處於「臟腑嬌嫩，形氣未充」狀態，當中肺、脾、腎三臟影響尤明顯。她指，有肺虛體質兒童，常有聲音低怯、自汗畏風、易感外邪、氣短乏力等表徵，且有面白神疲、舌淡苔白、脈弱等特徵；脾虛體質者則有腹脹納少、食後脹甚情況，且易有肢體倦怠、神疲乏力、少言懶語等困倦表現，外觀上一是形體消瘦，一是肥胖浮腫，同時也會舌苔淡白；腎虛者更常影響學習表現，出現記憶力下降、注意力不集中、精力不足、及學習效率低等表現。

中藥增臟腑功能 嬰幼兒也可服

凌續指，通過給體弱兒童辨證給藥，可增強其臟腑生理功能，減低發病率，也可延長哮喘、鼻敏感、濕瘡等復發性疾病的緩解期。她笑言，不少人會問兒童能否吃中藥或做針灸、推拿，實際相關治療均屬中醫兒科涵蓋範圍，「嚴格來說對兒童調護，可追溯至胎兒期，如『清胎毒』便是讓孕婦服藥預防新生兒胎黃、胎怯。」故即使是嬰幼兒，也可服用中藥調理。

凌補充，因中藥口味欠佳，不少小朋友會抗拒服藥，中醫師處方時會適當加入甘草、羅漢果等調味，或服藥後以陳皮梅或山楂餅去除餘韻，「醫師盡量鼓勵小朋友配合中藥內服治療，或用中藥外用、針灸等方式替代。」

餵藥要有耐心 忌捏鼻強行灌藥

同時，家長也要掌握餵藥技巧，如湯藥溫度不可太低，免削弱腸胃功能，但也要避免過燙，免燙傷孩子口腔，建議最好介乎攝氏20至30度之間；另餵嬰幼兒時，最好以手抱固定嬰兒身體，再用針筒等工具輔助，將藥汁從舌根兩旁慢慢滴入口中，若孩子不肯咽下，可用拇指和食指輕按其兩頰使之吞咽，切記不可捏鼻子灌藥，也不應在孩子哭鬧時強行餵藥，以免藥汁嗆入氣管，導致窒息風險。

至於年齡較長的兒童，家長可鼓勵勸說他們自行服藥，同時餵藥後盡量要休息靜養，令藥物吸收，避免因活動量太大而引致嘔吐。服藥時間方面，凌建議可在餐前或餐後的30分鐘至1小時內，分多次服藥，切忌中西藥混用，以免身體產生不良反應。