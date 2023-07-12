繁花三千，花開到花落的速度是每秒5厘米，每顆心之間的距離又有多遠？置身於瞬息萬變的繁華都市中，面對着四方八面而來的壓力，從學業、工作、社會對家庭壓力，尤其疫情後又迎來經濟下行，抑壓的情緒久積不舒，隨時可演變成四面楚歌的悲劇－「抑鬱症」。

抑鬱症有甚麼先兆？

現代醫學至今仍未能確定抑鬱症的病因，一般認爲其成因主要來自於大腦媒體失調，與心理社會因素、遺傳因素、神經內分泌和中樞多種神經遞質併症亦有關。根據抑鬱程度不一，可從輕度的情緒低落至憂傷、悲觀、絕望。一旦出現連續數日，甚至數周，數月莫名煩躁、苦惱，對任何事情都失去興趣，並有失眠、健忘、遲鈍等症狀，有可能是患上抑鬱症。

一般症狀

情緒低落

懶言、行動遲緩，對任何事物失去興趣

注意力難集中、記憶力減退、思路遲鈍

食慾不振、失眠等

有些患者也可能出現焦慮、易激動、緊張不安等

在抑鬱情緒支配下，患者往往會過份貶低自我的能力，以消極和否定的態度看待事物，並伴隨強烈的自責、內疚、無助感、自卑感

嚴重者有自殺傾向。

中醫學角度點睇抑鬱症？

註冊中醫師張立彤提出，早在《黃帝內經》曰：「膻中者，臣使之官、喜樂出焉」，其意為樂乃心之所主，出自膻中，心神舒暢，樂意外達。在距今幾千年的中醫經典內經中，早已提出「形神共養」的理論，非常重視情緒反應與人體健康的關係，認為「靜則神藏，躁則消亡」。

抑鬱症屬於中醫學的「鬱證」範疇，主要是由於情志不舒、氣機鬱滯所引起的一類病證。患者主要表現有心情抑鬱、情緒不寧、脇肋脹痛，或易怒善哭，以及咽中有異物感、失眠等症狀。中醫認為七情（喜、怒、憂、思、悲、恐、驚）太過或不及，皆可致病。若情志失調，則容易損傷臟腑氣血，影響人體健康，怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。

有助保持心情愉快食療推介

1. 牡蠣蘿蔔湯

材料：大生蠔連殼兩至三隻、蛤蜊半斤、白蘿蔔1斤、紫蘇葉1錢、生薑3錢、青葱2錢、清酒8錢

製法：先將材料先淨，生蠔、蛤蜊浸水出砂，白蘿蔔去皮切塊，生薑、青葱切絲備用；將蘿蔔入煲中，加清水八碗，武水煲滾轉文火煲三十分鐘；除青葱外，再將其他材料一同放入煲中，待生蠔、蛤蜊熟透後加入青葱及鹽調味即可。

功效：理氣安神解鬱。適合時因情緒不穩而見眩暈，眠差夢多者。甲亢及皮膚病患者不宜。

2. 金針雲耳烏雞湯

材料：金針菜5錢、雲耳5錢、香附3錢、全歸片2錢、草果1-2粒、蜜棗兩粒、烏雞1隻、米酒1湯匙、薑、葱適量

製法：先將金針菜及雲耳浸洗乾淨，再將金針菜頭剪去。烏雞洗淨切塊汆水，加入十碗清水，大火煲滾後加入雲耳、香附、全歸片、草果，改用慢火煲約1個小時，加入金針菜後再用慢火煲30分鐘，灑入米酒、葱絲及薑絲再蒸片刻，加鹽調味即可。

功效：養肝健脾、解鬱寧神。適合情緒低落，精神抑鬱，面色蒼白或枯黃，夜睡不安者。

3. 三花甘麥飲

材料：合歡花1錢、玫瑰花1錢、杭菊花1錢、南棗1兩、淮小麥2錢、炙甘草1錢

製法：先將材料洗淨，放入鍋中，加清水兩碗武火煮沸後轉文火約20分鐘即可。

功效：養心安神。適合精神恍惚，悲傷欲哭不能自主，甚則言行失常者。





註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。