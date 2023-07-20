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20/07/2023

全球髖關節骨折個案料增1.9倍！中老年人最易骨質疏鬆！運動、均衡低鹽飲食幫助預防

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　　骨質疏鬆症（osteoporosis）是中老年人最常見的全身性骨骼疾病，患者一般因骨量低或骨組織微結構損壞，導致骨脆而更易發生骨折。專家提醒，人體的機體骨量在約25歲達骨質和量的頂峰，之後逐步骨質流失，籲及早預防，如多吃鈣和維他命D含量高食物，如奶製品、豆腐、魚類、蛋類等，並多鍛練核心肌肉群和強化髖關節肌肉。

 

　　基督教聯合那打素社康服務社區復康服務部提到，隨年齡增加，人體骨吸收加快及骨形成減少，最終會導致骨質流失，而現代生活節奏快，加上不規律飲食、運動量少，更令骨質疏鬆明顯上升，早前港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊估計，全球人口老化下，全球髖關節骨折個案總數料在2018至2050年間增1.9倍。

 

宜多吃含鈣維他命D食物

 

　　衞生署稱，骨質疏鬆沒任何明顯病徵，如感痛楚一般是因患者輕微碰撞、跌倒而導致的骨折造成，最常見骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨；惟即使沒任何碰撞，脊椎骨也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦可能出現背痛。

 

　　基督教聯合那打素社康服務社區復康服務部呼籲，市民應調整生活方式，及早預防，如平日保持均衡飲食、堅持低鹽飲食，多吃鈣和維他命D含量較高的食物如奶製品、豆腐、魚類、蛋類等，避免飲太多咖啡和碳酸飲料，且應戒煙限酒。

 

　　持續運動亦能保持正常骨質密度和強度，如多訓練核心肌肉群和強化髖關節肌肉，能有效預防跌倒；反之，隨著骨量流失、肌力減退等問題，對骨骼的刺激減少更會影響關節的靈活性，致容易跌倒。專家建議，市民在陽光較柔和的時間做最少15至30分鐘戶外活動，讓皮膚暴露於陽光中的紫外線，從而產生維他命D。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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