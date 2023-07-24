好友們聚會，帶同新的朋友一起到來，禮貌上打個招呼，互換名片，寒暄一番。突然，有位新朋友Ada問道：「醫生，你懂得催眠？」

我答：「是。」

Ada續問：「中醫也有催眠術？其實，甚麼是催眠？」

我答：「有。早在我國古代的時候，就已經有了中醫催眠。我的強項是針灸，同時也曾修讀和領有專業認可美國國際催眠師的執照，所以臨床上我會結合經絡和穴位的催眠術。

催眠的定義有兩種，有廣義和狹義之分。狹義的催眠是指對人或動物刺激視覺，聽覺或觸覺來引起半睡眠狀態，對人還可以用言語的暗示作為引導。廣義的催眠則是對特殊的刺激產生的心理狀態的改變。」

Ada雙眼發光，說「嘩！我對你好有興趣，不過，甚麼是經絡催眠術？」

我答：「經絡催眠是指以中醫經絡及五臟藏神理論為基礎，結合現代催眠理論，通過對經絡穴位的刺激，當然我會用針灸，結合催眠指導語進行催眠治療的一種操作性催眠技術。

中醫經絡理論早在五千年前已從實踐中發現、總結和完善起來，它有著非常豐富的中醫古文化內涵，並且指導著針灸、藥物歸經等醫療技術，不單被廣泛應用，並被人們認識、接受，且效果明顯。從多年實踐中獲得的經驗，人們對經絡治療疾病深信不疑，信念堅定等傳統的文化心裏因素有著密切關係，所以人們對經絡催眠治療效果有著更大的預期，也能提升催眠治療的效果。

從醫療實踐已證實經絡的存在，特別是近代國內外科學家通過聲、光、熱、核、電、磁等物理手段進一部證實經絡的科學性。經絡是客觀存在的生命體，是人體的能量資訊傳導和調節系統。

經穴是經絡的能量資訊埠，同時具有接受、傳出能量和資訊的作用。如經絡的聲音傳導、電磁傳導、熱傳導等。

經絡是溝通人體臟腑、表裏的結構、運行氣血從而調節人體生理功能。五臟藏神，心主明神，心神統領魂魄，兼和意志。人的五臟精神活動需要經絡聯繫協調，又由心神所主。「神、魂、意、志、魄」五神之間的相互聯繫和作用，必須通過經絡和氣血的溝通，而心神與外界的溝通聯繫也必須通過「五識」(視、聽、嗅、味、觸覺等)，由經絡反映至心神，因此經絡是人體神志、情緒等心理活動的基礎，也是經絡催眠的前提。

經絡催眠通過對穴位的刺激，特別是針灸，基於聲、息、電等能量傳導、生物電磁傳導等對經絡能量資訊的激發和傳遞起關鍵推動作用，同時對經絡的調理使人體產生一系列生物作用，如生成多種神經肽、血清素、血管緊張等參與精神意識活動，加快了臟腑的功能調節和神志的調控，使催眠變得快速便捷。」

Ada續：「可以介紹一下具體操作嗎？我對這個特別有興趣……」

我答：「當然可以。舉個例子，近期很多人都情緒欠佳，不開心，經常怨天怨地，但又無力解決心理問題，結果影響到身體健康，可以嘗試經絡催眠。

1、天門開穴法

兩拇指指腹緊貼於印堂穴，雙手餘指固定頭部二側。左拇指先自印堂穴垂直向上推移，經神庭穴推至上星穴，然後兩拇指呈左下、右上，左上、右下同時交替推摩。手法由緩至速、由輕至重，反復推壓1分鐘，此時推壓局部產生熱感，並向眉心集中，同時配合催眠的言語暗示作引導。

2、針刺百會穴

針刺百會穴並運針，待局部產生重脹麻感後留針20分鐘。

3、玉錘叩擊法

以指尖作錘，雙手同時進行，從後向前，從左至右叩擊整個頭部，反復依次緊叩，不可遺漏。叩擊時由腕部發力，甩力均勻，不可太重，不可太輕，以有較強的振盪感而不覺疼痛為度。約1分鐘。

催眠的言語暗示和針灸的留針時間同時在20分鐘後結束，拔針後，治療便完成了。」

Ada笑著說：「其實，我正有需要處理這個問題，有勞你幫忙治療啦。」