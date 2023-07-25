荔枝才過，龍眼即熟。由於龍眼與荔枝口感相近，味道極佳媲美荔枝，故又被稱爲「亞荔枝、荔枝奴」。然而，註冊中醫師話龍眼與性質濕熱的荔枝不同，龍眼肉能入藥，有補益心脾、養血安神、潤膚美容等功效。

鮮品爲龍眼、曬乾是桂圓

龍眼是廣西的特產，而廣西的簡稱是桂，龍眼外形圓潤，故又名桂圓。據《本草綱目》記載，龍眼肉能「開胃益脾，補虛長智」。《神農本草經》說龍眼有輕身不老的功效，而今看來的確所言非虛。龍眼肉是一味滋補性食品，四時皆能應用，能益腦增智、養心、補血、安神、為心、脾要藥，適合男女老少、體弱病者補養。龍眼肉味甘，性溫，歸心、脾經，補心脾，益氣血，能治療常見的貧血、心悸、失眠、健忘、神經衰弱及病後、產後身體虛弱等症。另外，藥理研究也顯示，龍眼有抗衰老、補血鎮靜及促進生長發育的作用。美容延年功效也十分顯著，且久服無損健康。

據註冊中醫師張立彤所說，龍眼主產於南方廣東、福建、廣西等地。於初秋果實成熟時採摘，烘乾或曬乾，剝開果皮，取肉去核，曬至乾爽不黏，儲存備用。龍眼以果大、肉厚、汁多，瓤層晶瑩玉潔，味道鮮甜蜜香者為佳品。選購乾品時，以肉厚片大、色棕黃、甘味濃、乾燥潔淨者為佳。因鮮品實為水果，所以用量可以隨意。乾品入藥每次10至15克，大劑量可逹30克。煮湯、煮粥每次2至4人用量以15克左右較佳，特別是一同加有其它藥物時，量不宜太大。

雖然龍眼味甜可口，龍眼肉的熱量較高，糖尿病患者慎食。而且龍眼吃得多亦容易消化不良，一般中醫入藥都是應用製後的龍眼乾，而龍眼乾與其他藥材同燉後，可增強其補益效力。一般長服養生的話則可用開水泡後作茶飲，若加入蜂蜜，滋補功用更好。有痰、火、濕熱者如口乾、口苦、口臭、牙齦腫痛、咳痰多、便秘者慎用。

夏日龍眼食療推介：

龍眼綠豆湯

材料：桂圓肉3錢、綠豆2兩、薏苡仁1兩、水適量

製法﹕綠豆清洗乾淨，用清水浸泡一個小時；將所有材料放入煲內，加入適量清水，大火滾後改文火，煮至綠豆皮完全開裂，挑走浮面的部份綠豆殼，煲至薏米及綠豆熟爛即可，可根據個人喜好調入冰糖。

功效：促進新陳代謝，改善粗糙、病態的皮膚，並使面部皮膚細膩，延緩皺紋形成。

龍眼棗芡飲

材料：桂圓肉3錢、大棗5個、芡實3錢

製法﹕將所有材料放入保溫杯內，加入熱水焗20分鐘，代茶飲之

功效：養血安神，益腎養顏

龍眼淮山杞子燉水魚

材料：桂圓肉1兩、淮山1兩、杞子3錢、玉竹5錢、蓮子6錢、水魚1隻、生薑3片

製法：先將水魚去頭爪去內臟，洗淨斬件；其餘材料浸洗乾淨；將所有洗淨材料放入燉盅內，加入適量清水，用文火燉2小時，加鹽調味飲用

功效：滋養肝陰，補益心脾，除煩安神

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。