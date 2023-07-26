上星期談及機構舉行院舍頒獎禮，當時我聽到一位離院宿生的見證，希望在此與大家分享他——卓文的故事。

卓文今年十九歲，二零二一年入住荷蘭宿舍，在此之前，他曾入住三間不同機構的宿舍，不過都未能適應。當時他性格內向、害羞，不懂與人相處，甚至會與人爭執，發生衝突。漸漸地，他害怕與人溝通，選擇用讀書作為藉口去逃避社交。當社工、導師邀請他參加活動，他也會一一拒絕。當他來到荷蘭宿舍，縱使覺得氣氛很好，但他依然故我。其實卓文內心渴望能與朋友相處多於獨處，他卻一直逃避。

面對問題和困難，很多人普遍傾向拖延，學生會拖延交功課，小孩會賴床，卓文拖延去處理的卻是人際關係。在頒獎禮上，他將難處娓娓道來。去年他完成中學課程後感到無盡失落，因為讀書的任務階段性完結，再無理由讓他逃避社交，這時他的情緒再次出現問題，讓他十分困擾。他覺得自己只是將過去的問題丟在一邊，並沒有解決。幸好得到其他宿生和導師的支持，當他每次想放棄時，他們就在身邊為他打氣。現在的他，學懂與人相處和表達自己，比從前健談。去年聖誕，他甚至可以站在活動台上擔任司儀，現在又在頒獎禮侃侃而談，分享他的經歷。他鼓勵在座的宿生不要害怕眼前的困難，因為問題不會無緣無故消失，要有勇氣與生活難題正面交鋒，才能將它解決。

卓文現在已經離開院舍獨立生活，正就讀大學二年級，也在一間社福機構做暑期工，服務青少年，期望日後能在社福界發展。在分享過程中，他數度激動和哽咽。要從一個害羞、逃避社交的人，到今天從容地向近百人分享自己曾經的內心掙扎，這一年多內的轉變，必定很不容易。其實卓文的見證不只在台上，也在日常生活中。宿舍應屆的中學文憑試考生中，有一位宿生就因為見證了卓文的努力而發憤讀書，最後成績令他喜出望外。今年文憑試放榜後，卓文亦有陪伴以前同住的舍友一同找學校，為他們打氣。

其實為了協助宿生在離院後能順利適應社會和規劃前路，機構會提供離院支援服務。從去年起，荷蘭宿舍的離院支援服務更獲得何鴻毅家族香港基金資助。服務分為兩個部分：離院前半年，社工會為離院宿生作生涯規劃、離院情緒調節、金錢管理、規劃日常生活，鞏固在宿舍學習的技巧；離院後半年，機構繼續跟進離院宿生的情況，協助他們管理日常生活，確保他們上學、上班的情況穩定。在實施相關支援後，我們看到對宿生的心理情緒有很大的幫助，因為在離院後並不等於失去所有支援，我們仍然與他們同行。

人生旅途上並不會無風無浪。機構的宿舍作為青年人的中轉站，或許只有短短的相處時光，但我們所投放的愛心和關懷卻會緊緊伴隨宿生，成為他們日後成長的力量和支持。偶爾再碰到離舍舊生，看到他們積極生活，有著不錯的工作或學業，想到自己和同工的忙碌並沒有枉過，心裏充滿著大大的感恩和滿足。