我們的頒獎禮除了宿生、家長、同工會出席，還有一些不可或缺的人物，正是我們的義工。在資源緊拙的社福機構，我們固然渴求實際金錢和物質的資助，然而更期待有義工透過親身了解服務，運用自身的技能，與宿生接觸，為他們作出適切的關懷和協助。這些默默付出的義工有些會後勤支援同工，也有不少會擔當前線工作，例如補習導師。

我們的宿生大部分都是在學青年，他們最關注的必定是學業。部分宿生有特殊學習需要，加上自身家庭未有管束，在學業和功課均需要額外的支援。我們雖然有為宿生聘請補習導師作常規補習，但仍然未能應付學生的需要。我們很感恩，有完成特殊教育文憑的義工，願意學以致用，每星期到兒童之家分別為過度活躍和缺乏專注力的學生作個別補習。

並非每位義工都擁有相關的專業資格或經驗去教導，同工亦會將不同的義工組合和調配，讓義工可以互相補足，達成協同效應。我們有一老（70歲）一少（15歲）的義工組合為宿生補習。年長的義工補習方式偏向傳統，著重背誦和默書。年輕的義工中文程度有限，日常較多用英語。他和宿生的年紀相近，常鼓勵他們多說英語，並用英語和宿生玩桌遊。他也是年長義工的助教，會預早協助宿生們溫習由年長義工安排的默書測考範圍。

此外，我們亦得到不同團體的協助，例如理工大學，透過大學生體驗英語教學服務宿生。計劃名為Language Arts Creative Community Projects，用創意互動的方法，生動地教導宿生英語，讓他們不再害怕以英語對答，並在過程中建立自信和成功感。跳出學校填鴨式的傳統教學方式，理大學生選擇以小班、互動的外出活動方法，例如桌遊、製作小食及時間囊、到又一城訪問外國遊客等。過程中，理大學生為宿生度身訂造課程、教材和練習，在教授語言期間亦滲入日、台、韓的文化分享，參觀科學館等。透過活動實踐，有助宿生緊記新學的英文詞彙，願意用簡單的字詞與導師對答。宿生不再害怕說英語，在課堂的表現變得更加積極，對學習英語的興趣大大提升，同時，我們亦得到「陳校長免費補習基金」的協助，教導宿生功課。以上多種不同形式的補習，都是為切合不同宿生的需要而設。

常說在香港讀書壓力大，而補習亦成為莘莘學子之慣常。其實我們應視補習為幫助學生改進學業成績，而不是追求分數的首要方法。在我們的服務中，教育不會被視為商品，而補習亦不為求得到經濟效益。慶幸在我們服務單位的補習課堂中，看到互相傳授知識的美好，實踐「教學相長」，當中亦見證出一份「情」。