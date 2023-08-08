胰臟癌是本港第4大致命癌症，浸大團隊研究發現從中草藥甘草提取「異甘草素」，有效抑制胰臟癌細胞，若配合傳統化療藥物使用，胰臟癌細胞生長抑制率較單獨使用化療藥物時高18%至30%，且副作用較少；團隊料10年內可進入臨床試驗。

高加信（冼偉倫攝）

浸大中醫藥學院教學科研部副教授高加信指，胰臟癌早期症狀不明顯，且擴散性高，患者死亡率高於93%。惠普爾胰十二指腸切除術是根治胰臟癌的唯一方法，惟8成患者不適合做手術，需以化療藥吉西他濱治療，但少於10%病人有效，且約1個月便產生抗藥性，令化療藥失效。

副作用較少

為尋找其他治療方案，浸大團隊透過網絡藥理學，就所有胰臟癌的潛在疾病標記物，及甘草中的植物化學物所具備的生物治療活性進行篩選，發現異甘草素有潛力成為治療胰臟癌的藥物。通過細胞實驗，團隊證明異甘草素能抑制胰臟癌細胞生長，並促進癌細胞的程序性凋亡。

團隊又透過小鼠腫瘤模型，發現異甘草素的治療效果與吉西他濱相若，但副作用較少，不會引致嗜中性白血球缺乏症（白血球數目下降）、貧血和體重下跌。另發現異甘草素若配合傳統胰臟癌化療藥物使用，抑制癌細胞生長率亦較單獨使用化療藥物時高出18至30%。

高續說，團隊將透過代謝組學，找出異甘草素及甘草中可能存在的其他有效化合物，在人體中的其他潛在藥理作用；亦會使用動物模型進行全面的毒性測試，料10年內可進入臨床試驗。除了胰臟癌，異甘草素亦有望用於治療前列腺癌、大腸癌等癌症。研究結果已發表於學術期刊《Phytomedicine》。