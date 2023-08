大家知道朋輩的影響力有多大嗎?聽過許多青年人說,曾經想做一件事,結果因為身邊的朋友反對,結果沒有勇氣力排眾議去做。我不知道他們未來會否後悔當日的決定,但我們有一位宿生卻證明了當日的一句「不」,造就成今日的他。

他從前是一名胖子,因此想透過節食和做運動減肥。結果朋友不但不支持,反而拿零食引誘他,還會在他做運動時嘲笑他。他不堪被人嘲笑,便想放棄算了。家舍的家長知道後,問他:「你今天介意朋友的眼光,那將來你女朋友的眼光呢?她可能也會介意你的身型呢﹗」這句話激勵了他,自此積極節食做運動減肥,今天已成為身材瘦削,又十分帥氣的男孩子,至今仍常常回家舍感謝家長當日的激勵。

其實這句「不」很難啟齒,因為怕被朋友說難相處,亦怕因此被人杯葛。青年人經常為了「埋堆」,就算是自己不喜歡做的事亦會勉強自己去做;就算是自己不覺得好笑的事也會強迫自己去笑。假如是無傷大雅的事情也就算了;但如果牽涉到違禁品或一些欺凌行為,影響卻是十分嚴重。

(圖片來源:File:Young people in Hong Kong using smartphones whilst walking.png" by Ccmsharma2 is licensed under CC BY-SA 4.0)

心理分析學者Erik Erikson曾提出「人生八階」的成長理論,指人從嬰兒期到老年期會有不同的「任務」和「危機」,而青年期(十三至十八歲)的「任務」是發展自我認同,「危機」則是角色混淆,而同儕及他們心中的「典範」乃最主要的影響因素。假如同儕和「典範」在過程中支持、鼓勵及協助他們,那他們便能成功建立自信及對未來有信心;相反則會因為自己的行為(角色)不符合自己或社群的期望而感到徬徨迷失,及對前景感到混亂和迷惘。

是以青年人除了交友要審慎,亦必須建立正確的價值觀,在慎辨是非後,堅決向「非」說「不」。然而,說「不」也是一門藝術。年青人需要學習如何委婉及有禮貌地拒絕別人不合理的批評和請求,以免傷害彼此的關係。當然,如果朋友經常作出不合理甚至不道德的批評和請求的話,這些朋友不交也罷。