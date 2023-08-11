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11/08/2023

長者退化性膝關節炎要防寒防濕！避免拎重物、行企太耐！紓緩疼痛按這5個穴位

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　　長者常見的退化性膝關節炎，除影響日常生活，更可能出現關節僵硬、變形、大腿肌肉萎縮等。中醫師提醒，過重者宜減重、避免攜帶過重物件或長期步行及站立，避免長時間保持同一姿勢；但亦應有適量運動，如拉筋、游水等。防寒防濕亦很重要，要避免膝部直接吹風、夏天勿在潮濕地上睡覺等。

 

註冊中醫師胡卓詩

 

　　基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師胡卓詩指，因膝部最常受力及活動，膝關節是骨關節炎的好發部位。膝關節炎其他常見的病因有肥胖、長期不正確的活動姿勢、保護關節的肌肉及筋腱疲弱、曾遭受嚴重的關節損傷及骨質疏鬆等。而膝關節炎常見症狀是疼痛，通常在晚間、陰雨天、天氣轉冷、過量活動時加重。膝關節炎發展日久，更會出現關節僵硬、變形、大腿肌肉萎縮等。

 

　　胡指中醫角度認為，退化性膝關節是因正氣不足，肝腎虧虛，風、寒、濕、熱邪氣乘虛侵襲，注於經絡，留於關節而發。中醫治療此病常見包括內服中藥，針灸及推拿等；亦可自行按摩穴位如犢鼻、足三里、陽陵泉及鶴頂，紓緩疼痛。

 

 

吃豬耳蹄筋木耳利修復

 

　　胡卓詩指患者如要減慢退化程度，緩解痛楚，首要減少膝關節負荷，體重過高者應減重，避免攜帶過重物件、及長期站立或步行太久，亦要避免膝關節長時間保持同一姿勢。

 

　　患者應保持正確姿勢，避免突然或太快扭動關節動作，運動前可適量熱身。胡又指防寒防濕重要，應避免膝部直接吹風，夏天亦避免在潮濕地上睡覺；亦可多進食有利於關節軟骨修復的食品，如豬耳、蹄筋、木耳；而運動方面，拉筋、游泳、太極等有利強化膝關節附近肌肉，但要避免對膝關節負荷太大的運動。

 

轉載自: 晴報

 

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