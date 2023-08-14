今年暑假，全球通關，很多朋友都紛紛外出渡假，由於地理位置關係，東南亞更是首選。結果，大家在回程後共聚，朋友們都不約而同肌膚深了兩度色，有的更是斑點盡現，Mabel 便是其中一人。

Mabel 勞氣地說：「你們看看我的臉，長滿斑斑點點，皮膚又乾又黑，一路以來努力護膚彷彿就白費了！」

我安慰道：「不用擔心，會變回白滑的。」

Mabel 仰著頭指著蛋臉兒說：「你看我臉上這塊斑，就是在日本旅行時曬回來的，經已纏擾了我十多年，而今依然清晰可見，舊印未退，新斑湧現，你叫我如何面對？譚博士有你在真好，有指要達到曬而不黑，需調理肺、肝及脾三個臟腑，真的嗎？為甚麼？」

我答：「真的。

1. 肺：「肺主皮毛」，要改善膚質，首先注重的就是「肺」這個臟象。若肺氣虛弱，防衞功能下降，易感受邪氣，容易產生過敏性皮膚，肺氣衰則皮毛衰老，肺氣強則皮膚白滑，亮麗幼嫩。

2. 肝：女孩子從小到大的「月經、白帶、懷胎、生產」過程，每一樣都和「血」有關，所以中醫理論上主張「女子以肝為先天」。在中醫美容醫學上，「肝」是極度重視的環節，肝主藏血，主疏泄，能調節血流量和調暢全身氣機，使氣血平和，面部血液運行充足，表現為面部紅潤光澤；若肝氣疏泄失職，氣機不調，血行不暢，血液瘀滯於面部則面色灰青或容易出現黃褐班。

3. 脾：脾主運化，為消化吸收的器官，為氣血生化之源。脾胃功能健康則氣血旺盛，面色透亮紅潤，肌膚彈性良好；反之，若脾胃功能虛衰，運化營養氣血不足，易發生皮膚過敏、抵抗力弱、滲水、糜爛和起水泡等病況；或脾胃耗損，氣血營養不足或不均，便會引發一些損美性皮膚病，如膚色不均、色斑、濕疹、牛皮癬和痤瘡等。」

Lilian聽後，馬上追問：「色斑、雀斑等的出現，與體質有關嗎？」

我答：「肺虛、脾虛、肝鬱、腎虚和濕熱體質人士會較容易出現色斑或雀斑。」

Mabel 續問：「甚麼人會較易曬黑、或者易出斑？」

我答：「

1.青春期

青春期因陽火熱盛，多見熱性體質，同時皮脂腺分泌旺盛，很容易造成炎症後色素沉著。因此，這個時候是很容易長斑的。

2.妙齡期

20、30歲是女生一生中精力最旺盛的時期，這個階段的女生們一般都處於工作壓力期，長期壓力過大、睡眠不足等因素的影響會導致肝鬱和腎虛，繼而引致色斑出現。

3.妊娠期

妊娠期的孕媽們由於耗動肝腎氣血，是非常容易出現妊娠斑的。產後由於肝、脾、腎氣血虛弱，亦會令新陳代謝慢下來，寶媽體內的毒素無法完全順利排除，也會加速色素沉著。

4.老年期

老年斑主要由於肺、脾、肝、腎虧損而引起，是皮膚老化的一種表現，一般而言，老年斑是隨著年齡的逐漸增大而出現的，特別是皮膚白皙的老年人身上的老年斑會更加明顯。

其他因素

除了這些年齡因素之外，日常的一些習慣也會導致容易長斑的。

1.愛化濃妝。

化妝品中含有的色素和有害物質殘留在皮膚表面甚至滲入皮膚裏面，會引起色素沉積；特別是化妝後不好好清潔皮膚的話，就更容易長斑了；

2. 不注重防曬。

很多色斑的出現跟紫外線的照射有很大關係，不注重防曬，紫外線長期照射也會引起色素沉澱而形成斑點；

3. 長時間面對電腦。

電腦輻射臉部肌膚容易形成輻射斑；

4. 過度追求美白

最後，一些女生過度追求美白，過多使用美白產品或美白項目，反而會傷害皮膚，損傷了皮膚的屏障，增加長色斑的機會。」

Mabel 問：「那麼暴曬後，有方法減少黑色素凝聚嗎？」

我答：「有，針灸。

針刺：百會、合谷、三陰交及肺俞等穴，佐以艾灸，隔日1次，7次為一療程，一次過強化肺、肝、脾功能，從而加強自身防曬、美白與袪斑的功能 。

當然，按壓穴位也可以的。建議以上穴位，每日按4次，每次40壓，穴位按致酸脹度為佳。」

Mabel 大喜：「那麼我現在針灸還有效嗎？」

我答：「當然有。」