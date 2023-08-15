近日歌神張學友在馬來西亞繼續「張學友60+巡迴演唱會」時，突然重心不穩而跌倒！在場的粉絲及工作人員都十分緊張，後台人員更上前攙扶！事後張學友指自己從小患有耳水不平衡，開騷前已發作，開始眩暈。究竟耳水不平衡會如何影響患者日常生活？即睇耳鼻喉專科醫生講解！

（圖片來源：張學友歌迷會）

頭暈並不代表耳水不平衡！診斷要睇「黃金三角」

不少人頭暈時，都以為自己是耳水不平衡，但其實耳水不平衡的患者發作時的暈眩感與一般頭暈不一樣，會伴隨其他病徵！中大耳鼻咽喉——頭頸外科學系耳及耳神經科主管張慧子醫生指：「耳水不平衡的正式學名為美尼爾氏症（Meniere’s Disease），患者發作時會經歷天旋地轉式的眩暈，與一般的頭暈不同之處為他們即使是靜止狀態，亦會看到身邊的事物正在移動，每次會維持20分鐘至12小時。」加上耳水不平衡的患者發病同時會伴隨耳鳴及聽力短暫受損，成為病徵的「黃金三角」，甚至有耳漲、嘔心等症狀。因此一般的頭暈並不一定是患上耳水不平衡所致，必須要出現「黃金三角」才有機會是患上此病。

耳水不平衡「黃金三角」病徵：

1. 天旋地轉式的眩暈，每次會維持20分鐘至12小時

2. 耳鳴

3. 聽力短暫性受損

我們的耳朵中的內耳的耳窩及前庭系統就像飛機螺旋漿，負責人體的平衡，所以兩邊耳朵都會有，並且在內會有內淋巴液及外淋巴液，當內淋巴液漲大，便會出現耳水不平衡。這是一個結構性的問題，根據美國的統計318萬人才會有一個患者，是一個罕見疾病。另外，女性的患者較多，有8成患者都是西方人，而且是40至50歲的中年人。大家下次感到頭暈時不要過分擔心，可能並不是患上耳水不平衡！

（圖片來源：香港中文大學耳鼻咽喉）

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