上星期提及象棋大師周世傑的故事，由於象棋改變了他的人生，因此他成名後孜孜不倦地教授棋藝，希望通過象棋影響更多的生命。他具備了為人師表的典範，不只棋藝精湛，也懂得運用棋術啟發學生領悟人生哲理。在教授期間，他向我分享了很多小片段。

在他云云的學生中，有一位和他一樣都是荷蘭宿舍的宿生，曾經過度沉迷打機，加上情緒容易激動，住宿舍時經常與人發生爭執。二零二零年周世傑到宿舍義教棋藝，該宿生開始時抱著好奇心參加，隨著下象棋講求心境平和及部署慎密，漸漸改變了他待人處事的方式，學習以冷靜沉著的態度溝通。如今他以晉級成象棋大師為目標，更學效周世傑不時回宿舍義教象棋。

人生如棋。生命中充滿著不能預料的事情，我們必須步步為營，才不至被「將死」。落子無悔，就算走錯了，亦不能重來，只得重新部署，希望柳暗花明又一村。

我們一位舊生醉心象棋，於是到周世傑的棋院做兼職，打算既可以賺錢又可以練棋，一舉兩得。可惜他的母親堅決反對，認為學象棋沒有前途，因此對他嘮叨不斷，嚴重至他的情緒亦受到影響。周世傑見此便建議他將部分兼職薪金給母親作家用，實質的經濟收益讓母親覺得他的興趣並非一無是處，切實地感受到下棋的益處，不再苛責舊生，隨後這位舊生的情緒狀況亦大大得到改善。

中國象棋有一種戰術叫「棄子」，即是通過主動放棄自己的棋子來換取形勢上的優勢，用局部犧牲來換取全部的勝利。舊生雖然上繳了部分薪酬，但卻得以緩和母子關係，最重要是取得母親的認同。而下棋的戰術亦需要因時制宜，如果每次都步步為營，不放手一搏，有時候也只能困在籠牢。下棋就如做人，棋術亦可應用在日常生活及待人處事上。

同學見周世傑經常忙得像陀螺一樣，又開班又義教，還要參與多項社區活動，問他為何要不停地工作。他說他視工作為打遊戲機，只不過遊戲的名字叫「人生」，每天看著自己不斷完成「任務」及「升level」，怎麼捨得停下來呢？更何況他的遊戲還能與別人「組隊」，帶領別人同時「升level」，只會愈玩愈起勁。

周世傑在教棋生涯中，不但啟發了學生思考，並幫助他們在棋藝中參透人生哲理；在實際生活層面，又讓有需要的宿生多了工作實習的機會，帶領他們走進職場和社會，用他自身的經驗和力量去鼓勵和支援宿生。這些實在與人經歷的滿足感，絕對不能在虛擬的遊戲世界得到。當年青人沉迷打機，我們又會否探究他們是否未能在現實世界中被肯定，因而要透過遊戲世界去獲得成就感？我們又能否在現實生活中，協助他們從其他渠道得到認同，不用依賴虛擬遊戲？