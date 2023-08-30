最近有很多長線航班的機票優惠，甚至$0就可飛一轉歐洲，吸引不少人心思思想來一趟歐遊！然而去長途旅行最辛苦的莫過於要乘搭長途機，長時間坐在狹窄座位內，雙腳屈曲，走動幅度有限，難捱！CNN就請來旅遊節目主持、醫療中心及醫學院人員教大家5招減輕搭長途機的不適！

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旅行搭長途機防痛症大法 | 1. 起飛前就要拉筋

美國旅遊節目主持Samantha Brown分享自己起飛前已經會做足準備，鼓勵大家不用理會別人的目光，趁著還未需要坐定待飛之際，盡情地走動、拉筋。大家可以做一些全身性的動作，讓自己在迎接長途機時，筋骨亦不會過分繃緊。

旅行搭長途機防痛症大法 | 2. 時刻喝水保濕

搭長途機最怕人有三急，要鄰座乘客不停讓開再去洗手間，很多人都會因而少一點喝水，但原來保持喝水反而可以令自己減輕腰痠背痛，因為保持身體有足夠水份可促進血液流動，氧氣及營養亦可被帶到關節及椎間盤位置。

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旅行搭長途機防痛症大法 | 3. 規律地走兩圈

十多小時坐在同一個位置動也不動，有時難免會感到手腳麻痺，所以美國脊椎中心Montefiore Spine Center的醫生Dr. Andrew I. Gitkind建議大家可以每1至2小時就起來走一走，幫助血液循環，關節及肌肉也可以活動一下！

旅行搭長途機防痛症大法 | 4. 座椅無助承托頸椎！頸枕輔助保護

有沒有發現在飛機上坐了一會兒就覺得如何轉換姿勢都不舒服？原來飛機座椅不能有效承托我們的下背部及頸部，所以如果想自己在坐長途機更舒適，可以自攜頸枕、座墊，然後拉後一點椅背，輕輕卸走關節的壓力。假如雙腳未能貼地，可以用軟墊墊高！

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旅行搭長途機防痛症大法 | 5. 在座位上做簡單運動

如果鄰座乘客是長者或者小朋友等，未必方便我們經常走動一下，這時候可以做一些簡單運動舒展筋骨！

1.首先可以從腳部開始，大家可以提起腳跟，腳尖貼地，維持數秒再放鬆，重複幾次，這個提踵動作不但可以幫助血液循環，更可以防止血栓。

2. 第二個動作是把一邊膝蓋拉近至胸口位置，輕輕施予壓力抱緊，維持5秒再放下，再到另一隻腳，這個動作有效減低髖關節壓力。

3. 最後一個亦是最重要的就是如瑜珈動作下狗式般，大家可以舉起雙手，慢慢把身向前傾，最後雙手貼地，維持幾秒再起來，肩胛骨的肌肉就得以放鬆。