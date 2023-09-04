人口老化下，全膝關節置換手術需求日高。惟約三分一患者術後痛楚不斷，令活動受限，更增未來長期痛症風險。港大醫學院團隊研新止痛法，通過合併靜脈和關節局部皮質類固醇注射（IVSPAS），減少患者體內炎症，控制術後疼痛，67%病人可直接出院，毋須再住療養院。有72歲老翁術後2小時，可自行下床如廁，出院時更毋須拐杖輔助。港大期望，未來可推廣至更多公院使用。

港大團隊指，過去病人換膝後常因疼痛，不敢下床，要插尿喉如廁，增感染風險。（冼偉倫攝）

港大臨床醫學院麻醉學系名譽臨床副教授陳智榮指，骨科手術需切割骨頭，及造成軟組織受損，病人術後無可避免有急性疼痛。術後「黃金一周」做好鎮痛十分重要，「若急性疼痛處理不好，大腦會有記憶，令人對痛楚變得敏感，易演變為長期疼痛。」

「黃金一周」處理不好 易變長痛

他指，過去醫生多用靜脈注射（IVS），或關節局部注射（PAS）助病人鎮痛，惟三分一病人疼痛控制仍難達滿意水平，故團隊決定結合兩者。矯形及創傷外科學系臨床副教授陳秉強指，IVSPAS會在術前及術中各打1針類固醇，當中靜脈注射有助減全身炎症，關節局部注射則針對創口炎症，兩者結合可加乘減痛作用。團隊於2018年至22年間進行隨機臨床試驗，將178名病人分為4組接受IVSPAS、IVS、PAS或安慰劑注射，結果以10分為最痛，IVSPAS組術後48小時及72小時的靜態疼痛分數，分別僅1.3和1.4分，為所有組別中最低，疼痛控制更好。且IVSPAS組術後首日，病人可行30.3米，比安慰劑組多三分一，且IVSPAS雖注射雙重類固醇，但研究未見令傷口感染風險升；另IVSPAS組中67%病人出院後可返家，毋須再住療養醫院。

退休木匠管工 換膝後重回職場

72歲退休工模技術員郭先生指，過往常做粗重勞動，今年3月感左膝膝痛，需用拐杖走路。他上月25日做換膝手術，術後2小時可自行下床如廁，5日後出院時僅輕微肌肉痠軟，不用拐杖已能行走；61歲的曾先生則在6月換膝，術後2日可獨立行走，自言重拾「全盛期70%精力」，本已退休的他，本月更重操木匠管工舊業。