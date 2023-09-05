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05/09/2023

打風誘發肩周炎發作！分4大類型，肝腎虧損仲易有頸椎病、膝關節變形！針灸可治療兼預防

#中醫 #健康 #肩周炎 #凝肩 #五十肩 #痛症 #打風 #五十肩成因 #五十肩類型 #針灸 #寒濕侵襲 #氣滯血瘀 #氣血虛弱 #肝腎虧損
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　　今年打風也來個湊熱鬧，一波未平，一波又起，接二連三的風球造成很多風濕和疼痛發作，肩周炎便是其中之一。

 

　　Candy自述肩膊疼痛，活動受限兩個月。入黑始痛，夜間痛甚，肩部發涼，右手不能後屈、抬高和負重。一向沒有劇烈體力勞動，曾服用成藥及外貼膏藥未見好轉。

 

圖片來源：Unsplash

 

檢查：右上肢外展、內旋、外旋、上舉試驗均陽性。右肩峰、肩前、肩後均有明顯壓痛感。舌質淡黯、苔薄白。脈弦。

 

診斷：肩周炎。

 

　　Candy問：「何謂肩周炎？」

 

　　我答：「肩周炎俗稱凝肩、五十肩。」

 

　　Candy續：「我還未夠五十歲！」

 

　　我答：「因肩周炎好發於五十歲左右，據統計，人體大約五十歲便多見肝腎不足，肝主筋、腎主骨，若果肝腎欠佳，就容易導致筋骨疼痛，肩周炎便是其中一種。但現今的都市人，肝腎的虛耗與虧損早已跟年齡脫鈎，就算年輕人也多見發病，所以五十肩並非五十歲人士的專利，但傳統俗稱還是流傳下來，才有這個誤解。」

 

　　Candy點頭示意明白，續問：「從中醫角度又如何看這個病呢？」

 

　　我答：「導致肩周炎的主要原因和分型如下：

 

　　1. 寒濕侵襲型：由於感受風寒之邪，導致肩關節疼痛，遇寒則盛，得溫則減，舌苔薄白或白膩。

 

　　2. 氣滯血瘀型：肩關節疼痛以刺痛為主，局部有明顯痛點，舌暗紅、可見瘀點瘀斑。

 

　　3. 氣血虛弱型：主要表現為肩關節疼痛，伴四肢乏力、氣短等全身症狀。

 

　　4. 肝腎虧損型：如前所述，肝主筋、腎主骨，肝腎不足，筋骨容易出現疼痛或結構變形，除了肩關節不適外，也可見腰痠腿軟、頸椎病、脊柱側彎或膝關節變形等。 」

 

　　Candy問：「可以怎樣處理呢？」

 

　　我答：「針灸治療。

 

　　針刺：肩井、肩貞、曲池、天宗、肩隅、肩髎等穴，佐以艾灸，留針二十分鐘，隔日一次，七次為一療程，便可有效達到驅風濕、強筋骨、化濕止痛的效果。

 

　　平素保養：生活起居方面，肝腎虧虛、體質虛弱者要避免肩關節過度勞累，防止寒冷潮濕的刺激，避免露肩吹風，避免過量負重，選擇適當的方式鍛鍊肩關節功能。肩關節出現疼痛或外傷後要及時治療，防止遷延不愈演變成慢性勞損，日久形成肩周炎和結構變形。 」

 

　　Candy續：「我右邊肩周炎疼痛就可以用針灸治療，但如何防止左邊肩膊不會發病呢？」

 

　　我答：「針灸，同時起到防止發病的功效。」

 

　　Candy說：「那就放心了。」

 

 

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