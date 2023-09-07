一場新冠疫情，除反映了全球醫療資源分配不均的現實之外，也讓人深思疫苗、藥物的專利權這個議題。輝瑞（Pfizer）近日向美國法院申請，撤銷莫德納（Moderna）新冠疫苗技術的專利，雖是藥企狗咬狗骨，但也有不少啟示。

在商業利益前提下，一眾製藥巨企往往忘了，藥企要衷誠合作，並須以全人類健康為旨的初衷。不過，自首批新冠疫苗面世以來，輝瑞和莫德納卻一直不和，更互提訴訟 : 去年 8 月，莫德納控告輝瑞侵權，指輝瑞疫苗使用了由莫德納開發的技術；其後，輝瑞提出反訴，入稟申請莫德納的專利無效，並聲稱輝瑞的技術乃自行開發。

輝瑞 : 莫德納專利不合理

輝瑞向美國負責專利裁決的機構所提交的文件指出，莫德納的專利範圍太廣泛，不但涵蓋了mRNA 技術的整個領域，也包括2015 年之前，即莫德納聲稱自行開發mRNA技術之前，一些已為人知的「現有技術」。

文件指出，馬龍（Robert Malone）及其團隊早於 1990 年在《科學》期刊描述的實驗，以及 1993 年《歐洲免疫學》雜誌一篇論文中的測試，均已提及mRNA技術。

馬龍在兩大藥企訴訟之際，也撰文自述，交代他從1986 至1990 年間，在不同院校、研究所進行的mRNA 工作，但他卻沒有參與任何基因治療的疫苗開發，而只獲1美元的研究及專利報酬。

mRNA之父 : 刺突蛋白是毒素

馬龍強調，自己是最早反對全球倉卒採用mRNA技術的人之一，因他早知刺突蛋白（Spike protein）是一種毒素。他說，學術上的自我推銷、貪婪、自大往往會得到很好的回報，但當藥業的利益與這些做學術的特質融合在一起時，道德考慮便會淪為最後。

學術界常有是非，很多時候並不容易讓人看清事實與真相，例如自稱是「mRNA疫苗發明者」（the inventor of mRNA vaccine）的馬龍便被人質疑他的開創性。

狗咬狗骨、互控侵權的不僅輝瑞和莫德納，不少公司也指莫德納侵犯了他們的專利權並向它索償，包括Arbutus Biopharma 和Genevant Sciences ；Alnylam Pharmaceuticals 則同時指控莫德納和輝瑞侵權，而輝瑞和 BioNTech 亦被 Arbutus 和 CureVac 控訴侵權，猶如擂台混戰。

疾病X是商業模式？

有陰謀論者認為，正因疫苗、藥物這類醫療產業涉及龐大商業利益，而民眾對未知疾病的恐懼，加上傳媒誇大了疾病致命率，便會令民眾感到死亡「從未如此接近」，新冠疫情則再印證了，大規模投資於新技術mRNA 疫苗的開發，確可讓藥企及其投資者，取得前所未有的回報。

因此，醫藥界（尤其是藥業） 在新冠失去嚇人能力之後，已急不及待進行研發防治「疾病—X」的疫苗和藥物。「疾病X」可以是新型病毒、猴痘、變種瘧疾……遂用上代數常見的符號「X」，以顯示其無限可能。其實，那群「有心人」只視「疾病X」為一個商業模式，以延續恐懼，從而為「未知的市場」提供支持。

專利原是為了保護創意、保障專業創新，但極端的資本主義卻使專利變成了追求人類福祉及醫療發展的絆腳石。從新冠疫苗的競賽中，不但讓人看到了藥企壟斷的霸道，更揭露了它們把企業利潤凌駕於全人類健康的醜陋與荒謬。

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