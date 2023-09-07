踏入新一季，衛生署衛生防護中心宣布2023／24年度季節性流感「疫苗資助計劃」將於9月28日展開，而「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」則會於10月5日開始！今次有8大組別可以免費接種疫苗，以及4大優先組別獲資助季節性流感疫苗，即刻看看你有無份！

近年多種疾病病毒肆虐，大家比以前更關注健康，加上終於可以周圍旅行，染上流感風險再增加！為健康著想，可以考慮接種季節性流感疫苗。今年政府與往年一樣，豁免懷孕婦女、居於護理院舍人士、50歲或以上人士、有長期健康問題人士、醫護人員、6個月至未滿18歲的兒童及青少年、家禽從業員及從事養豬及屠宰豬隻行業的人士的收費。不過每個組別都有一些條件需要符合，即睇你是否合資格！

（圖片來源：Envato）

免費接種季節性流感疫苗合資格組別人士：

1. 懷孕婦女：領取綜合社會保障援助（綜援）或持有有效醫療費用減免證明書

2. 居於護理院舍的人士：如安老院舍或殘疾人士院舍

3. 50歲或以上人士：65歲或以上的長者（必須為香港居民）；50 歲至未滿65歲人士，並為綜援受助人或由社會福利署簽發的醫療費用減免證明書的持有人

4. 有長期健康問題的人士：

● 在現有指定公營診所求診，有高風險情況*的綜援受助人或由社會福利署簽發的醫療費用減免證明書持有人

● 在現有指定公營診所求診，領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士

● 有高風險情況的醫管局住院病人（包括兒科病人、療養院、老年精神科、精神科或智障病院住院病人）

● 兒科門診病人，並有高風險情況*或需長期服用阿士匹林

● 傷殘津貼受助人或智障人士，並現為醫管局病人、衞生署診所病人、指定日間中

● 心、庇護工場或特殊學校的人士

5. 醫護人員：衞生署、醫管局、護理院舍（如安老院舍或殘疾人士院舍）、留宿幼兒中心或其他政府部門的醫護人員

6. 6個月至未滿18歲的兒童及青少年：

● 6個月至未滿18歲來自綜援家庭或由社會福利署簽發的醫療費用減免證明書的兒童及青少年（就讀參與「2023/24季節性流感疫苗學校外展（免費）」的學校學童，亦可在學校外展中獲免費接種）

● 留宿幼兒中心的留宿者

7. 家禽從業員：家禽從業員或需從事屠宰家禽行動的人員

8. 從事養豬及屠宰豬隻行業的人士：從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

*高風險情況包括：

● 長期心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病

● 新陳代謝疾病包括糖尿病或肥胖（體重指數30 或以上）

● 免疫力弱（因情況如無脾、人類免疫力缺乏病毒感染／愛滋病或癌症／類固醇治療引致）

● 長期神經系統疾病致危及呼吸功能、難於處理呼吸道分泌物、增加異物入肺風險或欠缺自我照顧能力

● 長期接受阿士匹林治療的兒童和青少年（6個月至18歲）

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