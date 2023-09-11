社會福利署宣布9月起放寬公共福利金計劃申請的「連續一年居港規定」離港限制，由56天增長至90天，方便經常往返內地及香港的長者們！有甚麼申請條件、如何申請？一文睇晒公共福利金計劃FAQ！

長者津貼 ︳ 1. 公共福利金計劃包括甚麼津貼？

答：公共福利金計劃是為嚴重殘疾或年齡在65歲或以上的香港居民，每月提供現金津貼﹐以應付因嚴重殘疾或年老而引致的特別需要，包括普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、高齡津貼（即生果金）、長者生活津貼、廣東計劃及福建計劃。申請計劃下的傷殘津貼及高齡津貼的人士均無須接受經濟狀況調查。

（圖片來源：Envato）

長者津貼 ︳ 2. 公共福利金計劃放寬了甚麼條件？

答：9月起社署將公共福利金計劃申請前「連續一年居港規定」下的離港限制由56天放寬至90天，申請人只須在申請前一年內在香港居住滿275天，並符合其他申請資格，便可申請公共福利金計劃津貼。

長者津貼 ︳ 3. 公共福利金計劃有甚麼申請條件？

答：公共福利金計劃的申請人必須符合下列規定，才有資格領取津貼：

1. 已成為香港居民最少七年及在緊接申請日前連續居港最少一年（在該年內如離港不超過90天，亦視為符合連續居港一年的規定）

2. 於領款期間，繼續在香港居留（不適用於廣東計劃／福建計劃）

3. 沒有領取本計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助

4. 並非受合法羈留或在懲教院所服刑

長者津貼 ︳ 4. 高齡津貼（即生果金）有甚麼額外申請條件？每月獲發多少金額？

答：年齡在70歲或以上。申請人可於達到申領津貼的年齡（即70歲生日）前一個月內提交申請，申請成功後每月會獲發$1,570。

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長者津貼 ︳ 5. 長者生活津貼有甚麼額外申請條件？每月獲發多少金額？

答：長者生活津貼申請人必須：

1. 年滿65歲或以上

2. 申報資產及入息的水平沒有超過規定限額。單身人士每月總入息不可超過$10,580及資產總值不可超過$388,000；夫婦每月總入息不可超過$16,080及資產總值不可超過$589,000

3. 不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼或傷殘津貼或綜合社會保障援助

申請人可於達到申領津貼的年齡（即65歲生日）前一個月內提交申請，申請成功後將每月獲發$4,060。

長者津貼 ︳ 6. 廣東計劃及福建計劃有甚麼額外申請條件？每月獲發多少金額？

答：廣東計劃及福建計劃申請人必須：

1. 於領取津貼期間，繼續在廣東或福建居留

2. 如申請人是香港公屋住戶，則必須在離港前交回所租住的公屋單位或刪除租約上的戶籍

3. 沒有領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助

4. 並非受合法羈留或在懲教院所服刑

5. 符合下列個別津貼的條件：

（1）高齡津貼：年齡在70歲或以上

（2）長者生活津貼：年齡在65歲或以上及須符合有關的入息及資產規定，單身人士每月總入息不可超過$10,580及資產總值不可超過$388,000；夫婦每月總入息不可超過$16,080及資產總值不可超過$589,000

廣東計劃及福建計劃的高齡津貼及長者生活津貼一旦成功，則可獲發分別$1,570及$4,060。

長者津貼 ︳ 7. 如何申請公共福利金計劃？

答：傷殘津貼、高齡津貼、長者生活津貼申請人可親自或由親友代其前往其住區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、網上表格或郵遞方式提出申請，亦可由政府部門或其他非政府機構轉介。

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