隨著香港醫療發達，大家愈來愈長壽，現時香港不乏需要別人長期照顧的長者，有時會因行動不便而減少外出，但長時間留在家中，不論對長者或照顧者的健康都有影響。文化村即將舉辦「健康同樂日」，讓大家趁機與老友記外出活動一下，屆時會有攤位遊戲、講座及工作坊，無論男女老少都可以參加！即睇活動焦點！

文化村即將於9月23日在荃灣舉辦健康同樂日，當中的攤位遊戲、講座及工作坊，都環繞大家關注的健康主題，例如認知障礙、失禁護理、肌少症、腸道健康以至晚期人生規劃等，無論你是老人家、步入中年，還是年輕的照顧者，參加都會有得著！參加一個工作坊或講座，再加5個攤位就可以集齊印仔換取禮物包，內裏有一些日常用品，例如毛巾、水樽、濕紙巾，以及營養奶粉、尿滲護墊等！事不宜遲，即睇活動焦點！

（圖片來源：文化村）

（圖片來源：文化村）

健康同樂日 ︳1. 樂齡工作坊：小小扶手設計、軟餐月餅製作

很多老人家行動不便，家中需要特別設計防止他們跌倒，有時小朋友就未必明白為甚麼會有這些設計。今次同樂日特設「小小扶手設計師親子DIY工作坊」，由美國家居安全師及畫班導師教授，讓小朋友利用顏料及貼紙，發揮想像及創意，設計出別出心裁又獨一無二的扶手，可以親自做小手工外，最重要是令他們明白浴室安全知識，以後看到外公、外婆家中的扶手亦會明白其用處！工作坊以小班10人教學，$100就包含材料及價值$500日本製浴室扶手一支，小朋友真的可以把扶手放在家中使用！

而另一個工作坊就是軟餐月餅製作，讓有吞嚥困難的長者都可以與親人吃應節食品慶祝中秋。不過暫時名額已滿，大家想參加的話可能要密切留意會否加開工作坊了！

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