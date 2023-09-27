團圓，對許多家庭是輕而易舉的事；對我機構的宿生而言，是一個目標，也是我的同工們共同努力達到的目標。我們每人都期盼著宿生可以早日回家與家人團聚。在這中秋佳節，讓我和大家分享一個成功回家團圓的小故事。

有一位入住宿舍的兒童，是家暴的受害者，施暴者乃其父親，因而受到嚴重心理創傷，動不動就發脾氣、亂擲物件。他的母親有抑鬱症，所以照顧他時倍感疲憊，經社工介入後，被判斷為不適合照顧孩子。而該兒童也在疫情最嚴重期間入院，母親無法到醫院探望。他被確診有自閉症、過度活躍症、發展及語言遲緩、低智力，及只有七成視力。他曾接受精神科醫生治療，當情緒激動發狂時，連七、八個成人都不能把他控制。

當他被派到本會宿舍時，同工起初也不瞭解他的背景，經過與他的家人多次洽談後，知道兒童有心靈創傷，便以「創傷知情照護」（Trauma-informed care）取向的模式，與該兒童共行。及後又得悉該兒童曾也在醫院遇到不快經歷，逐步理解該兒童需要較細緻的照顧。後來他在宿舍住了一年半，情緒逐漸穩定下來，由於他的情況有所改善，母親亦可以照顧他的起居生活，他終於離舍回家團聚。

當然，我們仍在努力協助其他宿生可以早日回家。我們還在努力的個案中，有一位來自單親家庭的二年級宿生，他是有限智力，父親患有早發性失智症，由於兒童的能力有限，父親未能照顧他。該兒童入住宿舍後，接受很多生活技能訓練，情況理想。他的父親對此十分欣喜，以前只會偶爾讓他回家，由於他的情況逐步改善，父親去探望宿生的次數越加頻密，也增加了宿生回家短宿的次數。他曾一度放棄對宿生的未來抱有期盼，見他情況有所改善，遂與社工討論宿生的生涯規劃，計劃他將來能回家團聚。

作為香港其中一間主力提供住宿服務的機構，我們每年服務超過四百位宿生，因此仍有許多兒童及青少年有待與家人團聚。在此之前，我的同工們致力為他們營造「家」的感覺。除了舉辦製作月餅活動（如圖），亦要感謝善長每年捐贈月餅給我們的宿生。今年我們收到來自個人及機構捐贈近八百個大、小及冰皮月餅，讓宿生除了感受到節日氣氛，更感受到來自社會的關懷和愛。感謝你們。

最後，我亦想感謝資深股評人石鏡泉先生捐出珍藏多年的普洱茶餅給我們進行慈善義賣，支持我們的兒童照顧事工。如大家也希望支持我們的事工，亦可到我機構的網頁購買，幫助宿生們早日與家人團聚。