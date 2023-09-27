過兩日就係中秋節喇！大家開始大吃特吃月餅了嗎？幾日連假除了吃應節食品外，大家應該會狂約朋友聚餐吧？不過吃得太盡，很容易發胖，兼隨時引發健康問題！台東縣衛生局就提醒大家切勿攝取過多熱量，更分享「3333」口訣，教大家如何掌握中秋飲食秘訣，吃得安心又健康！

「3333」口訣：烤肉、食月餅都啱使！

疫情過後，第一個沒有限聚令、活動如常的中秋節來了！大家約好親朋好友外出賞月、BBQ未？鑑於很多人都會在節慶狂吃熱氣食品，台東縣衛生局分享的口訣分為「3多」、「3少」、「3去」及「3原則」，希望大家應節過後，不會看到自己身形暴漲而後悔吃太多！

「3多」：多蔬果、多運動、多喝水

1. 多蔬果：中秋時微風陣陣，最適合BBQ！在燒烤時可以多選用筊白筍、青椒、青瓜、香菇等蔬菜，再搭配時令水果，如柚子、番石榴等，可以促進腸道蠕動、穩定血脂、血糖及控制體重！即使燒烤十分熱氣又多油，亦不怕便秘及發胖！

（圖片來源：Envato）

2. 多運動：大吃特吃一輪後，通常會感到十分飽滯，趁著齊人聚會，多外出走走，還可順道欣賞滿月，除了對心肺功能有益外，還可消耗熱量！

3. 多喝水：聚餐時少不免喝很多汽水或含糖飲品，但要謹記這些飲品不能代替白開水，大家要多喝清水才會健康一點。

「3少」：少油鹽、少醬料、少紅肉

1. 少油鹽：如果選擇在家煮飯大排筵席的話，可以使用植物油烹調，減少動物性油脂攝取，以降低心血管危害；而減少食用鹽份可降低鈉的攝取，來減少身體代謝負荷。

（圖片來源：Envato）

2. 少醬料：烤肉時可能會用很多醃料令肉扒更惹味，但現成的醬料很多都高鈉高脂，容易危害健康！如果可以自製低鹽沾醬，例如蘿蔔泥、蘋果泥、天然辛香料搭配，或將市面上烤肉醬稀釋後才使用會較佳。

3. 少紅肉：燒烤一定會吃香腸、牛扒及豬扒等，但進食過多加工肉及紅肉會引致癌症。除了要定期做癌症篩查外，還是少吃這些食物為妙！

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