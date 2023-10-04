「今天心情看來不錯。」我說。

「放假嘛，看完你之後會去做facial。」Judy說。

「愛美是人的天性，很多女士花了不少時間和金錢在美容院，購買新衣服，但忽略最基本，就是我們的身體。為甚麼會長斑？為甚麼會長暗瘡？為甚麼會長胖？如果不理解原因，有斑去打斑，有暗瘡則塗暗瘡膏，還有相信不用付出努力就可減肥，這樣不會得到好結果的。」我說。

「竟然這樣？」Judy驚訝道。

「有諸於內，形之於外。原意是，人的身體內有了毛病，一定會在身體表面顯現出來。我們常形容人家美麗，容光煥發。

以前瑞典有一個研究所，進行一個睡眠實驗，把實驗自願者分成兩組，一組有正常睡眠，由晚上十一時睡到翌晨七時，一組則睡眠不足，由凌晨兩點才睡，早上七時起床，還要捱足三十一小時，不得睡覺，保持清醒。研究人員替他們進行攝像。

結果大家都猜到，那些夜瞓和不夠瞓的樣貌，被評價為：看起來不吸引、不健康、面容苦澀憂傷、眼簾和嘴角下垂、眼有水腫、黑眼圈、細紋和皺紋明顯、面色暗啞。」我說。

「我不敢再晚睡了。」Judy說。

「即使只是兩晚遲入睡和睡不足，樣貌已可立即變醜、皮膚顯老態，那何況是長期夜睡和缺睡？」我問。

「哎呀，不要再說了。」Judy耍手擰頭道。

「除了生活作息，進食也是不可忽略的。尤其是面容，正面多為陽明經行走。陽明是胃，屬陽土。要美離不開健脾胃。現在是寒露，大自然的能量已經往下收降。內經提醒我們要早睡早起，飲食也以收斂陽氣，以調補肺腎為主。淮山是常見的湯水材料，常用必有其原因。

淮山，正確學名為山藥，以河南懷慶府的山藥，入藥效果最好，故稱淮山或懷山。山藥是養脾陰的藥，神農本草經中叫薯蕷。薯，通署，就是部署，蕷，通頂，就是預備。當地人種淮山，先用木棍在土裏戳一個洞，然後再放一塊山藥進去。山藥就在這個洞生長，正好把預先戳好的洞長滿。所以山藥都是直直的一根。

我們從藥的出產地，了解藥的性味。河南懷慶府地處中原，在中國版圖是中土。河南的山藥得土氣，能養脾陰。淮山入肺、脾、腎三經，可以養陰益氣、澀腸固精。」我說。

「怪不得媽媽常常煲淮山湯。」Judy說。

「蟲草花有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功用。淮山可以配合蟲草花煲湯，健脾益氣，補肺養陰。」我說。

「回去就煲美容湯。我也會早睡早起，下次見你的時候相信會精神奕奕的。」Judy笑道。

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