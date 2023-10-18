杭州亞運會落幕，全城均為香港運動員所創出的許多佳績而感到欣喜和驕傲。不知道大家有沒有留意，很多運動員接受訪問時，尤其是獲獎運動員而且運動項目乃香港首次獲得獎牌時，他們都會說：「期望透過獲取獎牌可以得到更多人關注這項運動，鼓勵更多小朋友嘗試。」言下之意，該運動項目一直被忽略。

對此我有點感慨，早在二零零二年，為響應當年成功申辦北京奧運，香港已提出「普及化、精英化、盛事化」的體育政策，然而多年來政府只側重於「精英化」，即由獎牌主導，獲獎的運動項目才會獲得較多資源。其實不只是在運動上，香港在許多地方都奉行精英制，例如在教育方面，成績優異的學生往往比成績並不突出的學生得到較多機會。

今年暑假，我機構有兩個名額到溫哥華參加暑期課程。其中一位評審委員明確表示在揀選宿生時，不會以成績為評選準則，而是考慮該暑期課程對宿生的實際助益，讓缺乏機會的宿生得到此難能可貴的機會。原來他讀書時期成績普通，在唸大學時雖然每每報名，都未獲得任何遊學、學生交流、海外課程等體驗；相反班內成績好的學生，卻一而再得到不同的機會。因此他特別感受到在精英制下資源分配上的不均，而且屢敗屢戰的經驗也消磨了他在這方面的積極性。

這形成了一個惡性循環。學生的起步點低，令他們獲分配的資源有限，因而欠缺機會突破慣性的限制，讓他們局限在既定的環境下，長遠導致他們缺乏自信，嚴重打擊他們的積極性。相反，學業成績優異的學生，除了在學校之外，也可以在社會層面上有更多接觸面獲得更多資源，因而得到更多優勢，令他們與起步點低的學生，在社會經濟層面的差距越來越大。

要收窄貧富懸殊，打破跨代貧窮，一點也不容易。要拉近兩者之間的差距，必須投放加倍的資源，讓起步點低的學生提升學術水平，讓他們更有自信，才能有動力改變現有的社會經濟狀況。而這些額外的資源，必須由政府帶動才足以支撐得住，美國、韓國等先進國家已先後增加學校資源予缺乏資源及被邊緣化的學生，令他們的成績得以提升，增加競爭力。

若我們任由孩子處於劣勢而置之不理，最終他們只能在社會的底層下浮沉，長遠只會對社會構成沉重的經濟負擔，對整體社會百害而無一利。聯合國人口基金會在數月前發表的《2023年世界人口狀況》，香港女性生育率之低位列全球第一，意味著未來的勞動人口只會越來越少。如在這有限的勞動人口中，還有一批是缺乏動力的年輕人，後果可想而知。因此我們必須重新檢討資源分配的策略，竭力提高年輕人的積極性，才有望推動未來社會進步。