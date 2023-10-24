中風可說是香港第二大致命疾病，每年平均有3千多人死於中風，每4個成人就有一個有機會患上。大家別以為中風只是年紀漸長才會發生，港大醫學院研究發現18至55歲年輕中風發病率，於過去20年急增近3成！太古地產最近為響應「世界中風關注日」，推出「風與同路」關注中風健康展覽，屆時會有免費健康檢查及諮詢服務、血壓計義賣，還有互動遊戲送禮物，關注健康的你絕對值得參與，即睇展覽詳情！

（圖片來源：太古地產）

最近為響應「世界中風關注日」，太古地產愛心大使計劃聯乘香港大學中風研究組、香港復康會和新健社於10月27至29日在太古城中心推出「風與同路」關注中風健康展覽，一連3日為大家提供免費健康檢查及諮詢服務、最新智能復康流動應用程式體驗等，讓大家更了解中風這個疾病，萬一自己或身邊人身體突然不適，甚至真的患上中風，亦懂得如何照顧及尋找支援！

中風健康展覽 ︳ 1. 免費健康檢查、諮詢

中風是指腦血管閉塞或爆裂，導致腦部神經細胞因缺氧而壞死，影響身體機能，嚴重的話會使患者半身癱瘓，甚至突發死亡！經常說：「預防勝於治療」，如果及早了解自己的身體狀況，可以有效預防中風，即使是高風險人士，亦能靠監察防止病情急速惡化！香港大學醫學院腦神經內科學系臨床副教授、香港大學中風研究組主任劉巨基醫生以及他的團隊，屆時會在場為大家提供免費健康檢查及諮詢服務，包括量度血壓和心房顫動篩查，大家有需要的話不妨前往聽取一下專業的醫生意見！

中風健康展覽 ︳ 2. 試用中風復康App：在家做復康訓練促進復元

中風後患者的活動能力會大不如前，需要進行一連串的復康訓練，有時連日常生活也需要身邊人照顧。香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室、香港大學中風研究組及香港復康會就共同研發了最新的智能復康流動應用程式，讓中風患者在家輕鬆進行復康訓練，同時治療師又可以根據康復進度遙距編制復康訓練日程，患者不再只依靠到醫院覆診或上門治療等才做有關運動，能夠加快整個康復進度！

（圖片來源：太古地產）

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