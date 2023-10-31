捱夜玩手機除了對健康及視力造成影響，亦恐釀成意外。內地一名女生近日半夜平躺玩手機時，疑瞌眼瞓一時鬆手而令手機跌到臉上，瞬間砸斷門牙滿口鮮血，但因未覺痛楚而打算翌日才求醫。未料睡醒後，女生發現牙齒劇痛、牙神經露出，急尋牙醫修補牙齒；最終需切去一半牙神經，將來更可能需進行杜牙根治療。對此，女生不禁直呼事件離譜，並提醒大家不要捱夜玩手機。

綜合內媒報道，江西新余市一名王姓女生於上周二（24日）半夜平躺玩手機，疑因捱夜太眼瞓，不慎鬆手令手機跌到臉上、砸中嘴部。初時她感到口中有異物，以為是手機保護殼碎裂，吐出碎片才驚覺是碎裂的門牙，當時滿口鮮血，狀甚可怕。

她坦言意外發生時，牙齒痛楚並不明顯，因此決定睡醒後才去看牙醫處理。未料翌日8時，她醒來後發現牙齒劇痛、牙神經露出，遂慌忙求醫。

醫生經檢查後，為她切除一半牙神經、再以修復材料修復門牙，最終花費逾2,000元（人民幣．約2,157港元）修復牙齒。惟醫生表示，事主假如之後患處仍感到痛楚，到時恐要進行根管治療（杜牙根），令事主大嘆：「我覺得非常離譜，提醒大家，不要熬夜玩手機。」

醫生：儘量養成規律作息

半夜玩手機對健康百害而無一利，廣東省中醫院脊柱及微創中心主任接受內媒訪問時指，半夜玩手機除了會誘發斜視、抑制褪黑素生成，導致深度睡眠減少外；平躺玩手機時，不少人都用手舉著手機，亦會令頸部肌肉發生緊張、痙攣；即使以側睡姿勢玩手機，亦會令椎間盤壓力增加，引發腰椎頸椎損傷。

此外，半夜玩手機亦會令身體停止分泌抑制黑色素蛋白酶，恐誘發黑眼袋、雀斑等；而體內激素分泌紊亂，亦會令暗瘡頻發，因此呼籲大眾儘量養成規律作息，避免睡覺前長時間玩手機。

睡前玩手機 醫生警告躺床姿勢最危險

日本JCHO大阪病院耳鼻咽喉科部長前田陽平早前在社交媒體「X」（前稱Twitter）發文指出，正面仰睡玩手機的姿勢是暗藏危險性，因為萬一手機不慎砸中臉部，輕則流鼻血，嚴重就會令牙齒或鼻骨斷裂，甚至有機會視網膜脫落，有需要開刀治療。

手機砸中眼險失明

過往亦曾有人因為在床上使用手機不小心砸中眼，台灣一名26歲女子在疫情期間接受家居檢疫時，躺在床上看韓劇打發時間，在打瞌睡時手機不慎砸中左眼，導致視力嚴重模糊，求診後發現黃斑部下出血與視網膜出血，左眼幾乎失明。

醫生提醒，每天使用手機總時數不應超過4小時，夜晚在床上玩手機時最好坐起來，手機和雙眼之間要保持至少40厘米以上距離，並盡可能開室內大燈，相對減少藍光對眼睛的傷害。