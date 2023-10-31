看見南瓜，想起畫在上面的鬼臉，提示萬聖節的到來。為甚麼一到萬聖節，南瓜要化裝成可怕的燈籠呢？這盞南瓜燈，又名傑克燈（Jack-O-Lantern），顧名思義，跟Jack這號人物有關。據說，來自愛爾蘭的Jack，因為跟魔鬼的打賭，死後魂魄哪裏都去不了，只有靠那些挖空的蘿蔔（英國流行的turnip）而棲身。後來，這個鬼故事傳到美洲去，改以當地盛產的南瓜來代替。

如此看來，南瓜時令的季節，也許曾經是在秋季冬天以前，亦即是萬聖節的日子。不過，隨著農業技術的發展，至今，南瓜可以說是一年四季也能看得見吃得到的蔬果了。這個時候，在超市看見的南瓜，多呈圓圓扁扁的，還有一些深刻的條蚊，跟媽媽用來煲湯的，如木瓜長條形的南瓜不一樣。原來，籠統來說，南瓜分西方和中式兩大種類，萬聖節看得見的，正是所說的西方南瓜。

南瓜的煮法，有蒸的，烤焗的，和熱炒的，可以是說百撘的。很多外國家庭，喜歡把南瓜切好，伴以其他的蔬菜和肉類，放烤箱裏煮；或配以鮮奶油煮成濃湯。媽媽偏愛用南瓜、玉米、紅蘿蔔和栗子來煲湯，煮來的湯水清甜滋潤，很適合秋冬乾燥的氣候；或配肉絲來做小炒，同樣美味清爽。

就趁萬聖節，南瓜盛起時，一起來吃南瓜吧～

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