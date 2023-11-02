旺角及北角兩間食肆所售賣的散裝魚蛋樣本，被食安中心驗出金屬雜質甲基汞或違規，長期進食恐損記憶。食安中心已要求上述食肆停售有關產品，並有機會提出檢控。資料顯示，兩間涉事食肆的散裝魚蛋並非首次被驗出含金屬雜質甲基汞。

兩間涉事食肆有前科

據悉，涉事食肆為北角德昌魚蛋粉及旺角章記香港仔魚蛋王，兩者的散裝魚蛋今年7月亦曾被食安中心驗出含金屬雜質甲基汞。食物安全中心昨日（10月31日）公布指，跟進早前相關事件時，發現上述食肆的兩個散裝魚蛋樣本，各含百萬分之零點二的甲基汞。經風險評估後，中心認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士（如孕婦），長期食用相關食品或會影響健康。

發言人表示，中心已知會涉事食肆上述違規情況，並指令它們停售受影響產品。如有足夠證據，中心會提出檢控。發言人表示，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

食安中心：魚類體型越大 汞含量或較高

據食安中心的總膳食研究報告指，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。

因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。