上星期的專欄提及我們需要協助兒童及青少年迎接數碼新世代，但我們的同工大多都不是在數碼世代中成長，所以不一定能掌握這新世代轉變。2016年世界經濟論壇一份報告中更指出「今天入讀小學的兒童中，65%最終將從事尚不存在的全新工作類型。」在這樣的大環境下，我們應該如何才能夠幫助我們的孩子為未來作好準備呢？

以往我們被教導，「讀好書、考間好大學」就不用憂愁將來沒有出路。的確，現在我們大多數人仍然可以靠學歷，以不同的文憑或執照來換取一份合適工作。但未來又能否如此？

根據預測，2045年時，大多數人將會擁有無人駕駛的汽車。試想像屆時我們的生活會有甚麼改變？當我們在公司工作時，可以派出自動駕駛的汽車接送孩子上下課。引申下來，屆時的工作環境將會發生甚麼變化？專業司機會失去工作，但一些與軟件工程相關的工作將會增加，例如障礙物感知、系統整合等。

2008年，經濟合作暨發展組織（OECD）在巴黎舉行會議，全球最大網路設備業者思科當時的教育中心全球總監Charles Fadel發表了一篇演說，講述如何幫助學生為新的全球經濟做好準備。演講中提及，過去我們只需要學習基本知識，如學好語言、數學、科學、歷史、地理等科目就可以滿足各種工作需求。但現今世代的孩子將來需要的會是不同的應用技巧，例如：解決問題的技巧、溝通技巧、如何與人合作的技巧等，才能在全球意識、公民素養、健康、金融和經濟等方面達到工作需求。

作為一家社福機構，我們深知所照顧的孩子將來會面對不斷變化的工作環境，因此我們所有同工必須有這個認知，並抱持開放和靈活的態度來應對這些變化。為此，我們正與Aces Educational合作，為前線同工度身訂造一系列培訓課程，以確保他們能夠以宿舍環境為中心，教授孩子所需的廿一世紀技能。

透過這些培訓，我們的目標是將一些技能細分為多個子技巧，以便孩子更容易理解和掌握。我們會根據孩子的年齡適應相應的教學內容，並界定適合在宿舍環境中教授的子技巧。

（由作者提供）

以「領導技能」為例，我們可以將其細分為「組織技能」、「紀律」和「溝通技能」等子技巧。進一步以「溝通技巧」作為例子，可以細分為「積極聆聽」、「公開演說」和「表達能力」等更細緻的技巧。同時，我們也會確定學習技能的優先次序，以便有系統地引導孩子的學習。例如，公開演說並不一定適合於宿舍內的小團體教導，因為宿生人數較少。同樣地，年紀較小的孩子可能難以掌握「積極聆聽」的竅門。

我們希望這些努力能夠幫助同工們更好地教授孩子所需的技能，並且使他們能夠在未來的職場中輕鬆應對各種挑戰和變化。

自十八世紀第一次工業革命開始，全球已經歷各式各樣的轉變，隨著科技的進步，這些轉變只會愈來愈快，現今我們所面對的數碼轉型，將會進一步加快轉變的速度。我們身處其中，必須裝備自己，才能引導下一代籌劃和開創屬於他們的嶄新未來。