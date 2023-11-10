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10/11/2023

Elon Musk旗下Neuralink研究晶片植入大腦！助四肢癱瘓者恢復活動能力！FDA批淮人體實驗數千人報名

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　　美國創科富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的大腦晶片公司Neuralink將展開人體實驗，計劃透過移除四肢癱瘓志願者的部分顱骨，再由機械人植入約25美分硬幣大小的電腦晶片等裝置，目標恢復志願者部分的活動能力，有知情人士指目前已有數千人表明有意參與。

 

晶片約25美分硬幣大

 

　　Neuralink表示，實驗將優先招募因頸部脊髓損傷或罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）而四肢癱瘓的40歲以下患者。

 

　　綜合外媒報道，志願者必須同意讓外科醫生移取部分顱骨，由機械人植入Neuralink的裝置，包括一系列電極及超細電線等，一個約25美分硬幣大小的電腦晶片將覆蓋在切除的頭蓋骨部位，或逗留在志願者頭部數年之久。

 

　　報道指，裝置會植入志願者大腦的前運動皮層手旋鈕區域，該區域具有控制手掌、手腕和前臂的功能，透過分析和讀取志願者的大腦活動，然後將信息無線傳輸至附近的筆記型電腦或平板電腦。目標是證明裝置可以安全從患者大腦收集數據，這亦是Neuralink努力將人的思想轉化為電腦可以理解命令的關鍵一步。

 

　　彭博（Bloomberg）資訊資深科技記者、馬斯克傳記作者Ashlee Vance報道指出，目前已有數千人表示有意參與Neuralink的大腦晶片植入。

 

人體實驗已獲官方批准

 

　　Neuralink過去曾表示，這項為期6年的臨床試驗稱為「PRIME」，初期目標是讓志願者單靠意念就能控制電腦滑鼠或鍵盤。馬斯克曾在社交平台發文指：「首位患者很快可接受Neuralink的裝置，最終有可能恢復全身活動能力。」

 

　　Neuralink的人體實驗已獲得美國食品藥物管理局（FDA）獨立審查委員會的批准，於今年9月開始招募志願者，計劃於2024年為11名志願者進行手術。Neuralink又指，已向豬、猴子等動物進行過155次植入試驗，期望未來能夠在人類身上取得類似成功。

 

　　Neuralink創立於2016年，旨在研究人機界面（BCI）技術。Neuralink研發的新設備有兩大目標，其一是令失明人士恢復視力，即使先天失明亦有效；其二是讓脊髓受損患者恢復活動能力，甚至透過讓大腦控制複雜的電子設備，以進一步治療帕金遜症、癡呆症和阿茲海默症等腦部疾病。

 

轉載自: 晴報

 

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