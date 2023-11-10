小便起白泡未必是正常現象，有港男近日完成身體檢查後被驗出有蛋白尿，醫生於是再次為他驗尿；但當驗尿結果出爐後，卻要求他盡快預約複診。對此，事主大為憂慮，擔心自己患上腎病，更崩潰直呼：「35歲女都未溝到就有絕症！」

已約下周複診：我今次玩完

該名港男周二（7日）在香港討論區以「我今次玩完啦」為題發帖指，早前進行身體檢查時被驗出有蛋白尿的情況，於是被建議再見醫生作詳細檢查。他於是再於周一（6日）到政府門診見醫生驗尿，翌日卻被對方急召需盡快預約複診。

事主表示，目前已預約下周五（17日）複診，但他對病情大為悲觀，表示：

「今次大獲了！我今次玩完，我唔想死住……35歲女都未溝到就有絕症。」

事主又坦言，對於自己每日數次「DIY」感到後悔，懷疑因縱慾過度累事，「腎病可以好嚴重。去年做body check驗到都懶得理。而家再驗到真係驚了。」對於事主的經歷，不少網民紛紛表示：

網民有乜講



1. 可能只是腎虧，會唔會夢遺完就痾尿去Check？

2. 後生細仔飲食注意吓就得。

3. 戒糖啊！日行一萬步！

4. 有冇糖尿病同腳水腫先？有就危險訊號！

5. 食嘢唔好食咁鹹，唔好汁撈飯。





蛋白尿分兩大類

事實上，出現蛋白尿雖可致嚴重後果但非絕症，只需及早治療。對於蛋白尿的現象，腎病科專科林仲文醫生曾接受《晴報》訪問指，正常的腎臟會過濾身體需要物質，如蛋白質、紅血球、白血球等，將它們留於身體，同時排出多餘水份及毒素；當腎臟出現毛病時，蛋白質就有機會排出小便，形成蛋白尿，當中可概括分為兩大類：

1. 暫時性（良性）蛋白尿

通常是因身體不適、膀胱炎、尿道炎、發燒等情況而排出少量蛋白，只要接受相關治療，蛋白尿就會自然消失。

2. 病理性蛋白尿

最常見的是因腎小球發炎所導致的蛋白尿，常見病因為糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡等，當中糖尿腎患者日漸增多，尤其需要加倍留意。而長期高血糖可令腎臟發炎，削弱腎臟的過濾功能，使腎功能受損，因此若患者血糖控制不理想，糖化血紅素（HbA1c）水平長時間高於7%，將較容易出現蛋白尿。

長期不理恐需洗腎

林仲文醫生指，糖尿病患者初期可能已有微蛋白尿的情況，不過此時小便通常不會有任何異樣，患者未能依靠肉眼察覺，只能透過定期檢測才能發現。直至病情慢慢轉差，就會進展至白蛋白尿的階段，小便開始會出現變化，最常見的情況為小便有泡，並隨病情惡化而變得越來越多，反映腎功能正逐步下降，持續不作理會將演變成慢性腎衰竭。一旦腎功能跌至15%以下，就可能需要長期洗腎。

林醫生特別提醒，小便後出現較細的泡沫，並在短時間消失確屬正常，但如果小便後30分鐘仍見泡沫、「沖廁」後泡沫不散，或觀察到小便上方有一層蛋白質的物質，均非正常狀態，建議應盡快求醫檢查。

慢性腎病5大階段

腎臟內科專科醫生鄧智偉曾分享指，蛋白尿代表腎臟可能出現病變、腎功能退化，可視為慢性腎病的警號，當中可分為5階段：

慢性腎病知多少

第一期

腎功能︰90%-100%

症狀︰無徵狀、或出現蛋白尿和血尿等

第二期

腎功能︰60%-89%

症狀︰無徵狀、但或出現蛋白尿和血尿

第三期

腎功能︰30%-59%

症狀︰無徵狀、或會水腫、背痛、小便過多或過少

第四期

腎功能 ︰ l5%-29%

症狀︰水腫、背痛、小便過多或過少

出現其他併發症包括高血壓、 貧血、骨病

第五期

腎功能︰少於15%

症狀︰腎衰竭症狀︰肌肉痙孿、呼吸困難等

嚴重可致昏迷、需洗腎或換腎

8招預防慢性腎衰竭

若腎功能受損，恐引發多種身體功能問題，故應及早預防。大家可留意以下醫院管理局提供的8招，預防慢性腎衰竭：

1.多喝清水

保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎

2. 注意個人衛生

以免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者

3. 注意飲食

避免進食過量鹽份和肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物

4. 勿亂服用藥物

例如風濕止痛藥、抗生素等，亂服藥容易「傷腎」

5. 預防由其他疾病引起的併發症

例如預防糖尿病、高血壓等，必須適當控制血搪及血壓

6. 及早醫治尿道阻塞疾病

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，例如及早清除腎石、設法找出腎石原因等

7. 定期檢查

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病 ，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療

8. 及早治療

如患上腎病，例如腎炎，都要及早治療，以免惡化