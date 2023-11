《全球幸福報告》(World Happiness Report),在137個國家和地區中,芬蘭於今年 2023年己連續第6年蟬聯榜首,被評為全世界最快樂的國家。芬蘭幸福指數鶴立雞群,除了因為社會福利系統完善外,城市都市計畫亦是井井有條,芬蘭是歐洲森林最多的國家,樹木覆蓋了近74%的土地,人口只有554萬,充足的城綠色空間減輕人民的生活或工作壓力,同時促進身體活動。社會政策方面,芬蘭以優質教育享負盛名,安老及家庭服務也於世界位列前茅,究竟他們的國家政策制度和文化如何影響當地安老生活?

完善教育及安老政策 成為芬蘭人「幸福的保障」

芬蘭是北歐福利國家(welfare state)的佼佼者,薪俸稅率較其他地區為高,接近40%。這反映國民的個人淨收入雖然會較少,但其社會福利,如小學到博士課程的學費都是由政府補貼,一般情況下教育和安老都是免費。筆者剛在芬蘭與當地朋友交流,他們認為芬蘭以免費、公平及愉快學習和完善的長者服務等讓全民有「幸福的保障」,持續的免費教育鼓勵生育率上升,也讓長者「老有所養」。他還告訴我,他們的教育亦鼓勵芬蘭人在學生時代必須要到不同福利機構做義工或暑期服務,讓他們了解國民間的社會責任及制度下互相照顧的重要性。

建設共融互助的安老社區 小狗日托中心增進鄰里關係

筆者剛到訪芬蘭的綜合生活小社區 Norlandia Yhdessä,除了有40個床位的復康人士宿舍,60個床位的安老院和長者住宅,旁邊更有一所幼稚園及家庭住宅,形成一個屬於所有年齡階層的小區。這個小區的特別之處更考慮到居民平常需要上班,家中的狗隻無人看顧,於是便在安老院大樓入面設有小狗日托中心,平常居住安老院的長者可以到小狗日托中心探望及與小狗共處,更會帶小狗到外面的公園散步,與附近學校的小孩接觸。安老院的員工更與筆者分享,每天的下午散步讓長者主動要求外出,成為了他們生活的一部分。安老小社區更曾經在夏天進行社區燒烤活動,除了整個300人的社區,並邀請安老院的家人一同參與,增進了彼此鄰里關係和持續性的共融和協作,在社區居住的長者和復康人士的精神健康也得到更大的提升。

在安老院一隅設有小狗日托中心,長者可以隨時探訪,甚至帶小狗到外面的公園散步,與附近學校的小孩接觸。

日托中心中的小狗亦是社區中重要一員,當地居民還會為小狗投票成為當月的「最佳員工」。

綜合生活小社區 Norlandia Yhdessä 的標誌中的長者、小孩與小狗正反映了社區的核心價值,及社區內彼此鄰里關係和持續性的共融和協作。 ( 資料來源 : https://norlandia.fi/)

安老院設有桑拿浴 公平享受芬蘭式快樂

提到芬蘭人的小確幸,就必定非桑拿浴莫屬,芬蘭的桑拿浴文化是芬蘭多數人口生活中不可或缺的一環。有超過一半的芬蘭人在家中、居住的社區甚至工作的地方備有桑拿浴設施,而對於芬蘭人來說桑拿浴不僅只是把清潔身體而已,而在洗桑拿浴時,亦可潔淨心靈,擁抱內在的平和感,所以這個國民活動比個人擁有車輛的比例還要多,而筆者到訪的芬蘭安老院和復康人士院舍亦不例外。他們甚至會在設施加上給行動不便的長者提供轉移器械,讓他們能繼續使用設施。另外筆者也留意到他們會使用強烈顏色對比的浴室用具,特別為患有認知障礙的長者而設,甚至在設置上亦以他們自立自主及私隱尊嚴為優先考慮。筆者跟其中一位安老社區中的物理治療師聊天時,她反映桑拿浴是芬蘭長者生活的一部分,只要專業人士會進行身體評估,並在旁提供諮詢和支援,就能確保他們可以公平的參與自己喜歡的活動。

桑拿浴文化是芬蘭多數人口生活中不可或缺的一環。安老院和復康人士院舍亦設有桑拿浴,至會在設施加上給行動不便的長者提供轉移器械,讓他們能繼續使用設施。

芬蘭安老院舍喜歡使用強烈顏色對比的浴室用具,特別為患有認知障礙的長者而設,甚至在設置上亦以自立自主及私隱尊嚴為優先考慮。

筆者參觀完這個安老社區的時候,在長者房間的留言板,發現了他們記下分享的生活哲學「Happiness is your own home, Life is unpredictable because something good can happen at anytime」, 或許這種芬蘭式的幸福就是保留原有社交生活和興趣、樂於認同自我的感受、更重要的是,安老社區內的陪伴和支援,令晚年生活沒有大家想像得那麼孤單。

這也令筆者回想起的芬蘭語「SISU」,意思即將挑戰轉化為機會的態度,帶有衝勁和決心的意思,是一種獨特的毅力及韌性,「SISU」不追求溫和柔軟的保護,更強調透過深藏心中的復原力與勇氣,迎向隨時可能來臨的挑戰,從而珍惜每一個幸福的瞬間。筆者認為這份「SISU」精神亦是芬蘭長者活出幸福晚年的關鍵,擺脫認為自己無能為力的心態,拒絕死氣沉沉,或許這是我們都應該勇於追尋的更健康,更快樂的生活方式。

筆者與安老院的物理治療師在芬蘭浴的休息房間暢談芬蘭長者的生活習慣。

在長者房間的留言板 記下了他們正面積極的生活態度:“Happiness is your own home. Life is unpredictable because something good can happen at anytime”