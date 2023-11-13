曬乾果皮就是陳皮？有街市攤檔售賣70元1磅「陳皮」，不過註冊中醫師馬琦傑指出，該些「陳皮」實為青皮，兩者功效截然不同，青皮對於氣虛、孕婦更是不宜服用。香港中藥師協會會長早前亦教大家分辨真假陳皮的4大方法。

註冊中醫師馬琦傑上周二（7日）在Facebook專頁發文，表示日前在街市見到有檔販售賣「陳皮」，價錢為70元1磅、120元2磅，不過他指出該些其實是青皮，即尚未成熟的柑皮，形容無論曬多久，極其量只會曬成「老青皮」或「果皮」，而不會是陳皮。

他表示陳皮要用已成熟的新會柑，即果皮已變成橙色或橙黃色，才拿去曬和陳化，才叫做陳皮。兩者在補健功效上也有所不同，他指如想化痰理氣，只可用陳皮，有白痰則可飲陳皮水；如有腹脹脹氣的問題，則可用青皮破氣，但氣虛、孕婦不宜服用。

4大特徵分真假陳皮

香港立法會（保險界）議員陳健波早前趁著曬陳皮季節，在其個人社交網站上載短片，找來香港中藥師協會會長區靖彤，拆解青皮與陳皮的秘密。

區靖彤教大家憑顏色及氣味挑選「靚陳皮」，一般來說，顏色較深、氣味較濃的果皮，代表年數較長，相對地是「靚陳皮」；相反顏色較淺、氣味較淡的果皮，代表年數較短，功效自然不及前者。她又教大家憑4大特徵分真假陳皮：

● 顏色：真正靚陳皮，顏色呈棕色

● 油室：真正靚陳皮油室較自然

● 內囊：真正靚陳皮內囊陳化顏色均勻，亦不會發黑

● 透光度：將真正靚陳皮置於燈光下觀察，油室會明亮透光

染色陳皮發黑不透光

區靖彤補充，有無良商人會將一些普通陳皮染色，扮靚陳皮出售，市民吃了這些陳皮隨時會影響身體健康。她指染色陳皮表皮會較黑，而且油室會因為曾染色而反白光，內囊更因為曾浸泡時間太久而脫落，顏色亦不平均，當陳皮置於燈光下觀察，油室會難以看穿，亦不透光。

如家中已儲存過往購買的陳皮，又不清楚真偽，可將陳皮放入水中浸泡一會兒，並觀察陳皮水的顏色，真正的陳皮，色澤會較微黃透亮，有染色的陳皮水，會明顯看到陳皮脫色，水色亦會較深色。