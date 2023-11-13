台灣知名模特兒、啦啦隊女神林襄近日透露，因經常忍尿致尿道炎，成為「泌尿科常客」。醫生也直言：「你怎麼有辦法忍成這樣？」病情令林襄的健康亮起紅燈。

每3個月需看醫生

林襄近日在當地節目「11點熱吵店」中透露，因工作關係經常忍尿，令尿道經常反複感染，導致患上尿道炎，平均每3個月就要看醫生，成為「泌尿科常客」。

她曾經有一次因為難忍尿道劇痛而求醫，醫生驗尿發現，她尿液中的細菌量高達95%，超出正常值近20倍，屬於病情嚴重的尿道炎。醫生忍不住問她：

「你怎麼有辦法忍成這樣？因為這樣的程度會很痛！」

林襄坦言，繁忙的工作檔期令她無法及時就醫，「我只能忍到那個時候（才看醫生）」。此外，她也承認自己並非聽話的病人，很多時都沒有遵照醫生的指示，堅持服藥完成整個療程，經常直到忍受不了痛楚才急忙前往求醫。

一個月只休息一天致暴瘦

現年26歲的林襄的樣貌、身材出眾，深受觀眾和廣告商歡迎，人氣有增無減，工作接踵而來。她今年7月到高雄出席「啤酒音樂節」活動時，曾透露一個月只能休息一天，體重減了5公斤，身高160厘米的她只剩下41.7公斤，上圍也同時縮小了。

她透露：「脂肪都沒了，抵抗力、免疫系統都變差，最近還會起蕁麻疹。」此外，林襄當時更被啦啦隊同伴雅涵爆料指她在上台前曾在後台哭，她事後回應：「可能太累，剛好月經來心情變得敏感、崩潰」。

忍尿4大危機 醫生：想尿便一定要去尿

台灣泌尿科醫生高銘鴻早前在Facebook專頁指出，排尿是件通體舒暢的事情，屬身體的自然反應，所以千萬不要排斥身體「自然的呼喚」，想小便就一定要去，「任何工作、學習、遊戲、電影、廁所前的隊伍，這些造成你憋尿的理由，都不應該成為傷害身體的藉口。」

高醫生表示，憋尿會對人體產生以下4種危險：

憋尿的４種危機

1. 疼痛

憋尿讓肌肉持續緊繃，令腎臟和膀胱感覺疼痛，在憋尿太久後要上廁所時會感覺特別明顯。

2. 膀胱鬆弛

憋尿讓膀胱一直被撐大，久而久之會令它失去彈性，再也無法正常收縮和排尿。

3. 泌尿道感染

憋尿太久會讓細菌在體內滋生繁殖，更會感染腎臟而引發腎臟發炎。

4. 腎結石

憋尿會令身體產生腎結石；不愛喝水或愛憋尿的人都是腎結石的高風險者，排尿和喝水都能避免尿液中的沉積物累積而形成結石。

最後，高醫生提醒，如果太久沒小便，可以多喝水以助培養尿意，並且緊記想小便一定要去。

女性泌尿感染風險比男性高30倍

本港聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師姚芍怡曾向《晴報》指出，有研究顯示50歲以下女性出現泌尿道發炎的機率，比男性高出30倍。但男士們也別高興得太早，雖然普遍年輕男性感染的機會偏低，但隨著年紀增長，因為前列腺肥大或糖尿病等因素，感染機會也隨之上升。

而女性比男性更有機會患上尿道炎的主要原因是生理結構有別：女性的尿道口靠近外陰、肛門等容易滋生細菌的部位，所以細菌容易從尿道口進入體內。此外，年長女士在收經後體內的雌激素水平降至極低，令陰道的黏膜分泌液減少，從而失去阻隔細菌入侵的保護，亦提高罹患的風險。

要避免泌尿道感染或復發，女士可以從以下8點個人生活習慣著手：

女士預防泌尿道感染8大貼士

1. 多喝清水

2. 避免習慣忍尿

3. 避免穿著太緊身或不透氣的褲

4. 女士如廁後，應從外陰由前往後至肛門擦拭

5. 避免使用香料成分的肥皂及陰道灌洗液

6. 性行為前後做好清潔，及後要排清小便

7. 保持個人衛生

8. 適當服用保健產品，如蔓越莓、甘露糖各益生菌等

資料來源：註冊菌劑師姚芍怡

有懷疑請求醫 緊記服完抗生素

目前泌尿道感染的治療方式多以抗生素為主，一般而言症狀會在短時間內得以紓緩。緊記患者必需按指示完成整個抗生素療程，若中途自行停藥，可能令細菌產生抗藥性，便需較長時間或服用較強勁的抗生素才能把細菌徹底消滅。如果懷疑自己有泌尿道感染的跡象，應先去看醫生作進一步檢查，由醫生因應情況處方合適的藥物。



