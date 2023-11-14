若在搬運重物時，突然腰部劇痛而動彈不得，恐怕就是「閃到腰」了。我們最常聽到病人因「拿重物」而「閃到腰」，不過也有「匆忙轉身」及「坐久了，突然想站起來」等各式各樣的致病情況。

病人常提到閃到腰等腰背扭傷問題﹐常出現於突然變換姿勢時，尤其是日常姿勢不良下，導致肌肉緊繃沒有彈性，姿勢改變時或快速扭轉腰部時，就更容易發生肌肉、筋膜拉傷的疼痛。

阿森的腰背在一次搬家後便開始感到不適，然後又捱過了一個日子的僵緊，便發現有些動作還是會引起腰痛的問題，就如側腰、穿襪子鞋子的動作。

（圖片由作者提供）

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左右側彎的幅度也不一樣，如果加上每節腰椎的活動來說，向右側的活動就更有問題了。（圖片由作者提供）

腰背扭傷要好好休息靜止不動？非也非也！

許多朋友或許會認為，扭傷腰後應該多休息，甚至盡可能保持不動。不過實際上現時的腰痛治療方式中，早已不推薦以「安靜休息」應對腰背扭傷這類急性腰痛。若腰痛激烈、僅在當日或隔日休息一兩天即可，之後就需要回復正常的生活方式，並不需要一直躺著休息。

若因為活動腰部會痛而靜止不動，閃到腰的疼痛就有可能因為放著不管令到關節僵緊、肌肉流失而惡化，再者腰部與背部會因肌肉緊繃而導致血液流動變差，累積疲勞物質並使得讓身體疼痛、痠痛的感覺，這是新陳代謝的惡性循環只有透過輕度的運動、正確的服藥及物理治療改善。

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經過一次脊椎關節矯正及軟組織放鬆後，腰椎移位變得接近中線，當然尚未完全解決問題（圖片由作者提供）

曾有研究將急性腰傷的病人分為「盡可能休息」與「在疼痛允許的範圍內活動」兩組，進行對照調查。研究結果發現，休息組別的病人有著更高急性腰背痛風險，且反覆復發的可能性高出30%至45%，並有可能演變成長期的慢性病。這項發現表示，相較於保持活動，患者盡可能地休息，對預防未來的急性腰背痛可能不是個好選擇。