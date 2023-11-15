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15/11/2023

食物中毒 ︳ 男子食蜂蜜30分鐘後頭暈、嘔吐入院揭患狂蜜病中毒！一類神經毒素由花引起！嚴重可致休克？

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　　衞生署衞生防護中心今日（14日）正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案，該一名49歲男子於昨日（13日）進食蜂蜜約30分鐘後，出現頭暈、嘔吐和肚瀉病徵。他同日到廣華醫院急症室求醫，並因低血壓及心律下跌需入院接受治療。

 

　　病人現時情況穩定，仍然留院。臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾寄到香港的自製蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。

 

　　衞生防護中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

 

　　衞生防護中心建議市民：

 

●　向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜

●　棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感

●　特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

 

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