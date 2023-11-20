月經問題困擾不少女性，一名年近50歲港婦有月經過量問題多年，惟染新冠康復後、加上確診子宮肌瘤，情況不斷惡化，甚至連續近40日不斷出血。醫生建議事主接受子宮切除術「斷尾」，但事主擔心術後會對生活帶來太大影響，對此陷於兩難。

一名年近50歲女網民日前於網上討論區發文，指已經歷一段時間經血過量且來經不停問題，醫生曾建議意接受子宮切除手術「斷尾」，但她擔心決定會對往後生活帶來極大影響，又或者術後復原需時，

「唔到最後我都唔想做（子宮切除）。（月經）一直控制得好好，呢半年好慘，醫生叫我考慮呢個終極方案。」

患子宮肌瘤 醫生：唔割就等收經

事主曾發文透露，其實月經過量問題已持續多年，一直都在受控範圍以內，直至近年她先後兩次感染新冠肺炎，懷疑因此影響到免疫系統，導致唇瘡爆發及手指關節發炎，其後更發現有一粒9厘米子宮肌瘤，

「（出血）嚟咗一個月有多仲未停，每日份量都好似嚟M咁。」

網民有乜講？

二個好友做咗，一個開大刀，一個微創。兩個都復元得幾好，唔覺老得快咗。



我都拖咗一段長時間，搞到嚴重貧血，送咗去急症室輸血。既然等唔到停經，再咁落去會搞到心臟衰竭，做完手術我覺得好OK喎。



剛做完微創個人好虛同瘦咗，現在又肥肥白白。



之前真係好虛弱，（做完手術後）呢兩年血壓同埋脈搏都變返正常，面色仲好咗。



唔使太擔心，我兩個朋友做咗，現在幾年過去，活得好精彩。



我同事又係你咁上下年紀做全切手術，佢仲要開大刀。我問佢做完有乜後遺症，但佢話冇，而且後悔唔早啲做。



有同事50幾歲，做完之後面色紅潤皮膚好好，仲有少少肥，唔講你一定唔會覺得佢有病。

事主指曾就情況多次求醫及入院輸血，獲處方停經藥、止血丸都未能解決問題。她指醫生建議她不如接受子宮切除手術，

「醫生話唔割就等收經，再唔掂就要急症室輸血，遲早一日會停。」

手術分剖腹、腹腔鏡兩種 作用相異風險類似

據養和醫療資料，根據切除部位不同，子宮切除手術可分為「宮頸上子宮切除術」及「雙側輸卵管切除術」，其中同時切除子宮頸的稱為「全子宮切除術」。手術進行方法分為剖腹子宮切除與腹腔鏡子宮切除兩種，而手術後可能引起的問題與風險大致相同。

切除子宮13大影響

手術後常見問題包括噁心及嘔吐、頭暈、傷口疼痛、喉嚨不適等。歷時較長的問題包括腹脹（2至3星期）及陰道傷口少量出血（3至4星期）；風險及併發症則有術後腸梗阻、感染、傷口併發症等等，嚴重情況或致鄰近器官損傷，甚至是血栓引致的中風及心肌梗塞。資料亦列出13大切除子宮後的影響供病人參考：

● 不會有月經出血

● 在尚未絕經的女性身上，如果一個或兩個卵巢保留了則不是絕經

● 保留了的卵巢仍會用有功能，並繼續產生卵子和分泌女性荷爾蒙，直至更年期來臨。 釋放的卵子將在腹部被吸收。可能仍會周期性有類似來經或經前症狀的感覺。

● 不能懷孕也不需避孕

● 性功能不會改變或有改善，保留子宮頸並不能改善性功能

● 不會增強或導致快速衰老

● 不會導致內臟脫垂

● 不會排空骨盆中的空間，因為腸道會佔據子宮原有的空間

● 不會增加體重或發胖

● 可能會增加盆腔器官脫垂的風險，估計為每1000名女性年有 3.6 人

● 可能會增加尿失禁的風險，尤其是在60歲或以上的女性，但缺乏確實因果關係的數據

● 沒有證據確認會引致腸功能障礙

● 整體上會改善情緒，增加良好感覺和生活質素

資料又建議接受子宮切除的病人應經常作短途散步並逐步增長步行時間，但術後6個星期內應避免做繁重工作、8星期內避免提取重物；術後約4星期及陰道分泌物清除後可輕鬆游泳，同時應多進食纖維及液體的攝入量以避免便秘。