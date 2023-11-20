前往按摩店揼骨時，應慎選專業技師。內地一名24歲女教師由於工作原因頸痛，經常會到按摩店揼骨；惟某日睡醒後突感頭頸劇痛、無法轉動，求醫後發現頸椎受損，急需進行牽引及手術治療。醫生事後表示，多次接受不規範按摩或會導致頸椎不穩，嚴重可造成頸髓損傷，甚至截癱及死亡，呼籲大家切勿光顧不正規按摩館。

綜合內媒報道，廣東東莞24歲小學女教師曉娟因常伏案工作，導致頸部酸痛，因此經常到按摩店揼骨按頸。今年9月27日起床時，曉娟晃動頸部時，發現頭頸傳來劇痛、頭部無法轉動；起初以為自己只是「瞓捩頸」，未料2小時後痛楚加劇，於是前往暨南大學附設第六醫院（東莞市東部中心醫院）脊椎外科求醫。

醫生為曉娟進行頸椎X光檢查，發現其出現頸椎橫韌帶斷裂，引發「寰樞關節脫位」，導致頸椎第一節及節二節之間失去正常對合關係。醫生續指，這是一種較罕見且嚴重的疾病，可引起延髓（medulla oblongata）及高位頸脊髓受壓，嚴重更可導致四肢癱瘓，甚至因呼吸衰竭誘發死亡，致死率較高，必須及時處理。

曉娟隨即入院進行牽引治療，恢復寰樞關節位置，並於上月11日進行寰樞椎脫位切開復位內固定植骨融合術，以固定脫位的寰樞椎，防止再次脫位。經過治療後，如今恢復良好。

醫生籲：切勿亂按摩及撥動頸椎

該院脊椎外科醫生焦根龍表示，曉娟發病最重要原因應該是「經常進行不規範按摩」，導致頸椎極不穩定。他呼籲大家如出現頸動情況，切勿要亂按摩及撥動頸椎，應及時前往醫院的脊柱外科、復健科進行治療；否則可能會令症狀加劇，甚至導致截癱、死亡。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

按摩3大要點





1、勿集中痛點按壓：推拿按摩不是愈大力愈好，也不應集中在某痛點做太多及太繁複按壓，按壓範圍應是由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然再到痛點按壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。



2、頸椎按壓不宜用力：頸椎位置涉及椎動脈，故即使頸椎疲勞，亦不應太大力按壓，尤其是頸椎第五、六節，建議在大範圍的肌肉按摩，而在耳仔、耳仔附近及後腦位置都不適宜太用功按壓。



3、留意有否暈眩麻痺：按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痺等等；如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師