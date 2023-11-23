不少人愛吃花生醬，不過要小心隨時會變成致癌元兇！近日有台灣醫生分享，指曾經有一名女患者無喝酒習慣，在一次消化不良檢查下確診肺癌，而癌細胞已擴散至肺部，醫生估計是因為長達20年吃同一款早餐所致。

台灣醫生及營養醫學專家劉博仁日前在其Facebook專頁中發文分享，指曾經有一名女患者沒有飲酒的習慣，亦沒有罹患乙型或丙型肝炎。有一次因為消化不良前往醫院接受身體檢查，才發現肝臟有一個巨大腫瘤，而且已轉移至肺部。

劉醫生了解後，得知女患者非常喜歡吃花生醬，幾乎20多年的早餐都是吃花生醬吐司，故此推測對方因長期吃有被黃麴毒素（又稱「黃曲霉毒」）污染的花生醬而導致患上肝癌。

劉醫生指，黴菌毒素是有可能致癌，尤其是黃麴毒素。它是國際癌症研究機構（IARC）表明的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其是肝癌。受污染的花生粉或花生醬、腐乳、臭豆腐、粟米，甚至咖啡豆粉等食品都可能含有黃麴毒素。因此，他建議如果要吃上述的食物，應盡量以新鮮作為原則，這樣才可減少受黴菌毒素污染的機會。

烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素

據本港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是天然存在的毒素，常見於天氣炎熱和潮濕的地方，部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等，在收成後沒有經過適當的處理，或儲存不當，便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性，一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。

黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

購買方面

向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物

留意食物是否存放在陰涼的環境內

如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品



儲存方面

保持乾爽、和清涼的環境(溫度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80%以下)

避免陽光直接照射



資料來源：食物安全中心

消委會評測20款花生醬



Mother Earth - 幼滑

Natural Unsalted Smooth Peanut Butter

價格：$55

重量：380克

來源地：紐西蘭

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.032(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養蓑素含量：3.5*

總脂肪： 47.4(克/100克)

總糖：6(克/100克)

總鈉：1.5(毫克/100克)

總評：4.5*



Delifornia - 幼滑

Peanut Butter Creamy

價格：$42

重量：1134克

來源地：美國

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：0.24（微克/公斤)

重金屬：0.109(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 45.5(克/100克)

總糖：10.6(克/100克)

總鈉：430(毫克/100克)

總評：4*



SKIPPY - 幼滑

幼滑花生醬

價格：$32.9

重量：340克

來源地：中國

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.140(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.13(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 49.6(克/100克)

總糖：10.1(克/100克)

總鈉：470(毫克/100克)

總評：4*



Peanut Butter & Co - 幼滑

Peanut butter Spread Smooth Operator

價格：$52

重量：454克

來源地：美國

安全性：4.5*

黃曲霉毒素B1：1.08(微克/公斤)

重金屬：0.042(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 49.5(克/100克)

總糖：8.4(克/100克)

總鈉：300(毫克/100克)

總評：4*



Jif - 幼滑

Creamy Peanut Butter

價格：$45

重量：454克

來源地：美國

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：061(微克/公斤)

重金屬：0.051(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 52.3(克/100克)

總糖：10.6(克/100克)

總鈉：420(毫克/100克)

總評：4*



Topvalu Bestprice -幼滑

Peanut Cream

價格：$11.9

重量：135克

來源地：日本

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：0.10(微克/公斤)

重金屬：0.026(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.13(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：2.5*

總脂肪： 12.9(克/100克)

總糖：28.2(克/100克)

總鈉：62(毫克/100克)

總評：3.5*



家之寶 - 幼滑

花生醬幼滑

價格：$12.9

重量：227克

來源地：中國

安全性：4.5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.179(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.75(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：2.5*

總脂肪： 44.5(克/100克)

總糖：13.8(克/100克)

總鈉：360(毫克/100克)

總評：3*



Meadows - 幼滑

Xtra Creamy Peanut Butter

價格：$20

重量：340克

來源地：中國

安全性：4*

黃曲霉毒素B1：0.92(微克/公斤)

重金屬：0.155(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.75(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：2.5*

總脂肪： 49.4(克/100克)

總糖：12.9(克/100克)

總鈉：220(毫克/100克)

總評：3*



优味 - 幼滑

幼滑花生醬

價格：$15

重量：340克

來源地：印度

安全性：2.5*

黃曲霉毒素B1：2.01(微克/公斤)

重金屬：0.015(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.21(毫克/公斤), DINP 0.97(毫克/公斤)

營養素含量：2.5*

總脂肪： 52.8(克/100克)

總糖：12.6(克/100克)

總鈉：410(毫克/100克)

總評：2.5*



新竹福源 - 幼滑

花生醬

價格：$69

重量：360克+-20/340

來源地：台灣

安全性：1.5*

黃曲霉毒素B1：4.27(微克/公斤)

重金屬：0.107(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP NP, DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 46.6(克/100克)

總糖：10.3(克/100克)

總鈉：68(毫克/100克)

總評：2*



Pic's - 粗粒

Peanut Butter Crunchy

價格：$75

重量：380克

來源地：紐西蘭

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.027(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.13(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：5*

總脂肪： 49.6(克/100克)

總糖：4(克/100克)

總鈉：1.3(毫克/100克)

總評：4.5*



Sun-Pat - 粗粒

Crunchy Peanut Butter

價格：$38

重量：400克

來源地：愛爾蘭

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：0.32(微克/公斤)

重金屬：0.024(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量：2.5*

總脂肪： 48.5(克/100克)

總糖：6.3(克/100克)

總鈉：300(毫克/100克)

總評：4.5*



The Nutter Company - 粗粒

Peanut Butter Crunchy

價格：$68

重量：320克

來源地：香港

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.050(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.12(毫克/公斤), DINP 1.1(毫克/公斤)

營養素含量：3.5*

總脂肪： 46.5(克/100克)

總糖：4.6(克/100克)

總鈉：300(毫克/100克)

總評：4*



WHOLE EARTH -粗粒

Crunchy Organic Peanut Butter a

價格：$59

重量：340克

來源地：英國

安全性：4.5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.140(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.174(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 41.4(克/100克)

總糖：4.6(克/100克)

總鈉：250(毫克/100克)

總評：4*



SKIPPY - 粗粒

粗粒花生醬

價格：$36.9

重量：351克

來源地：中國

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.139(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.12(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：3*

總脂肪： 51.4(克/100克)

總糖：9.6(克/100克)

總鈉：460(毫克/100克)

總評：4*



FAMILIE - 粗粒

Peanut Butter Crunchy

價格：$19.9

重量：510克

來源地：中國

安全性：4.5*

黃曲霉毒素B1：ND

重金屬：0.342(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量：2.5*

總脂肪： 44.3(克/100克)

總糖：13.1(克/100克)

總鈉：320(毫克/100克)

總評：3.5*



fifty 50 - 粗粒

A Low Glycemic Food Crunchy Peanut Butter

價格：$63

重量：510克

來源地：美國

安全性：4.5*

黃曲霉毒素B1：1.05(微克/公斤)

重金屬：0.124(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量 3.5*

總脂肪： 37.9(克/100克)

總糖：5.4(克/100克)

總鈉：4.0(毫克/100克)

總評：3.5*



M&S Food - 粗粒

100% Peanut Butter Crunchy

價格：$42

重量：340克

來源地：荷蘭

安全性：5*

黃曲霉毒素B1：0.43(微克/公斤)

重金屬：0.032(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP NP, DINP ND

營養素含量：3.5*

總脂肪： 50.8(克/100克)

總糖：6.4(克/100克)

總鈉：38(毫克/100克)

總評：3.5*



COLES - 粗粒

Crunchy Peanut Butter

價格：$31.9

重量：375克

來源地：印度

安全性：4.5*

黃曲霉毒素B1：1.37(微克/公斤)

重金屬：0.042(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP ND, DINP ND

營養素含量 3*

總脂肪： 47.7(克/100克)

總糖：7.7(克/100克)

總鈉：310(毫克/100克)

總評：3.5*



佳之選 - 粗粒

粗粒花生醬

價格：$23.9

重量：510克

來源地：中國

安全性：3.5*

黃曲霉毒素B1：1.42(微克/公斤)

重金屬：0.164(毫克/公斤)

塑化劑：DEHP 0.34(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量：2.5*

總脂肪： 45(克/100克)

總糖：10(克/100克)

總鈉：290(毫克/100克)

總評：3*

2款花生醬黃曲霉毒素超標

本港消費者委員會（消委會）近日測試了坊間20款花生醬樣本，發現6成樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中，「优味幼滑花生醬」及「新竹福源花生醬」的可致癌黃曲霉毒素B1含量，更超歐盟標準上限，此外逾9成花生醬樣本屬「高脂」食物，長期過量攝入會導致肥胖，增加患上心血管病風險。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有四分之一人會演變成肝硬化，導致肝癌



2.肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎



3.丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍



4.酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍



5.非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)及非酒精性脂肪肝(NASH)

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，導致肝硬化名肝癌



6.進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可導致肝癌



7.長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用到的聚氯乙烯



8.膽管炎或先天性膽總管嚢腫

可引致膽管細胞癌



資料來源：醫院管理局智友站





肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1.右上腹疼痛

2.發燒

3.皮膚及眼睛泛黃

4.腹部腫脹

5.小便呈茶色而大便呈淺灰色



6.食慾不振

7.噁心

8.體重下降

9.疲倦及虛弱



資料來源：衞生署衞生防護中心

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1.切勿吸煙

2.節制飲酒

3.作息定時，多吃蔬菜水果

4.預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5.使用安全套，勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒

6.妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可增加患上肝癌風險；應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉

7.定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病

資料來源：醫院管理局智友站