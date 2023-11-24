部分癌症恐有遺傳性。內地一名聲樂教師近日在上課時突然感到喉嚨痛，且聲音沙啞，求醫後確診為甲狀腺癌。事實上在這6年間，她先後已有3名家人罹患相同癌症，其中16歲姨甥的癌細胞有轉移及擴散跡象，手術後須終身服藥。有醫生指出，除了遺傳因素外，有4個症狀須格外警惕。

綜合內媒報道，浙江40歲張姓女士是一名聲樂教師，她近日在上課時發現喉嚨有疼痛現象，連聲音也沒以前那麽響亮，甚至還帶點沙啞。其實，張女於最近數年在進行身體檢查時已被驗出有「甲狀腺結節」，惟當時比較細小；但由於已有3名家屬先後罹患「甲狀腺癌」，如今她自己出現其他症狀，因而感到十分擔憂。

16歲姨甥癌細胞轉移擴散

張女的二姊是家族內首名患者。2017年，當時39歲的二姊前往體檢時發現單側甲狀腺結節，被懷疑是惡性；後來再經穿刺等相關檢查，證實罹患「甲狀腺乳頭狀癌」。幸好經切除手術後逐漸康復，及後她也定時複診，目前情況穩定。

第二名患者是張女大家姐的16歲兒子小王。去年6月，他在學校體檢時發現有「多發性甲狀腺結節」，經檢驗後被證實為「甲狀腺癌」，癌細胞更有轉移及擴散跡象，醫生要馬上為他切除雙側甲狀腺及清掃淋巴結，並須終身服藥。

第三名患者是張女的大家姐。今年年初，她曾摸過自己的甲狀腺結節，察覺較以前增大了，求醫後被確診為「甲狀腺乳頭狀癌」，須馬上進行切除手術。

事主成家族第四名甲狀腺癌患者

在短短6年間，已有3名家人罹患甲狀腺癌，故張女也不敢輕視及耽誤治療，在家人陪同下前往求醫，最終確診為「甲狀腺癌」，不幸成為家族中第4名甲狀腺癌患者。醫生知道張女從事聲樂工作，對嗓子保護程度須較高，故決定使用放大鏡來進行手術；除了為她切除甲狀腺之外，同時也保留和保護了喉返和喉上的神經功能，大大減低了甲狀腺癌切除手術後的併發症。

寧波市婦女兒童醫院頭頸外科唐鳴副主任醫生強調 ，青少年罹患甲狀腺癌的早期症狀並不明顯，可能頸部已長出腫塊但也沒有不適，加上他們進行體檢次數不像成年人般頻繁，故容易被忽略，往往一到醫院求醫，便發現癌細胞已有轉移跡象。

醫生：4大症狀須格外警惕

醫生提醒必須多加關注甲狀腺癌的家族史，因為目前已確認甲狀腺癌家族史是一個危險因素，若家族中曾有人患上甲狀腺癌，其他家族成員的發病率是普通人的1.5至2倍。此外，當確診結節為「良性」時也不能鬆懈，需每隔半年至一年定期複診做檢查，以防結節演變成「惡性」。若發現結節在短時間內快速生長、聲音持續沙啞、吞嚥困難、頸部淋巴結腫大等症狀時，便要提高警惕，盡快求醫。

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯早前指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：





1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

5大常見徵狀



甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1.撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2.聲音持續沙啞

3.頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4.吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5.持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象



資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：





1.曾接解大量輻射

例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀線癌的比率也特別高



2.家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀線腫瘤、家族性甲狀線髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀線癌



3.個人病歷

本身曾患過甲狀線腫瘤或甲狀線良性結節等疾病，患上因狀線癌的機會也較高



4. 性別

女性患甲狀線癌的機會較男性大



5.飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀線癌的機會



6.年齡

很多甲狀線痙的患者都是40歲以上的人士



資料來源：醫院管理局



