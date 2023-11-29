早前與大家講述過冬季是中風的高發季節，中風個案亦愈趨年輕化。中風出現後，必須把握頭三至四小時的治療黃金期，如出現口齒不清、臉歪、手軟腳軟，必須立即求診，注射血栓溶解藥物，有機會讓血管恢復腦細胞供血，可惜不少人往往忽視中風的嚴重性。今期請來註冊中醫師張立彤同大家講解，如何積極治療中風後遺症，增加康復機會。

張醫師表示，中風後遺症屬中醫「偏癱」、「偏枯」、「偏廢」等病證範疇。中醫學認為，本病的發生常因機體本虛，後因痰、濕、瘀、毒則為標；陰陽失調，氣機逆亂，導致臟腑功能驟然失常而成。後遺症主要是由於中風後因氣虛血瘀，瘀阻脈絡，風痰阻絡，以致經絡不通；或肝腎二虧、精血不足，筋骨失於濡養所致。

中風後遺症最常見的症狀包括：

● 四肢癱瘓、

● 語言不利、吞咽困難、

● 嘴歪、眼斜、

● 二便功能障礙（包括：失禁或便秘、小便瀦留等）、

● 癡呆、抑鬱、

● 癲癇、肩手症侯群等。

中風就食安宮牛黃丸？

張醫師提醒，中風分爲缺血性腦卒中和出血性腦卒中。中醫則認爲中風可分為閉脫二證：閉證，見牙關緊閉，兩手握固，肢體強痙等；脫證，見目合口張，鼻鼾息微，手撒尿遺。若不幸中風時，前者可用安宮牛黃丸，而後者則用蘇合香丸爲宜。

中風後還需要治療嗎？

張醫師指出，大部分人認為病了才需要治療，而忽略了預防、治未病這一步；即使中風後還是應該預防下一次再中風，並減低中風後的後遺症。中風後遺症使患者喪失自理能力，嚴重影響病人及其家人的生活質素，還對社會造成沉重的醫療負擔。據調查顯示，中風復發率高達25%，且而且還有多次復發的傾向。這是因為所謂的「中風治癒」僅僅是指病人的臨床症狀消失，而中風的病理基礎(動脈硬化、高血壓及血液動力學改變)均未治癒，故中風病人在治癒後應謹防病情復發。

中風後調理食療湯水推介

歸耆黃鱔湯

材料：當歸2錢、黃耆1兩、雞血藤5錢、桃仁3錢、川芎3錢、桂枝3錢、赤芍3錢、紅花1錢）、甘草1錢、黃鱔1條、紅棗4粒、生薑3片，陳皮一角

製法：將黃鱔去鰓、腸雜，切段后汆水；將其他材料浸洗乾淨，共入煲，加適量清水，以大火煲滾後，轉慢火煲1-2時，加鹽調味即可飲用

功效：益氣活血，祛瘀通絡。適合氣虛血瘀型。

天麻燉魚頭

材料：天麻5錢、懷牛膝5錢、川牛膝3錢、女貞子5錢、桑寄生5錢、川芎3錢、紅棗4粒、生薑3片，鮮大魚頭1個，米酒1湯匙

做法：大魚頭去鰓洗淨，把全部用料一齊放入燉盅，加開水適量，燉盅加蓋，文火隔開水燉２小時，加鹽調味即可飲用。

功效：平肝祛風，通絡補益。適合肝腎虧虛型。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。