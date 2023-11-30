台灣一名男子凌晨下班回家後沖熱水澡，發現左手感受不到熱水的溫度，翌日起床時左臉更有刺麻感。求醫後，男子被診斷為急性梗塞性腦中風，他得悉後大感詫異。醫生指，患者雖然沒有常見的中風症狀，但當得悉患者有三個其他症狀後，便推測到對方患有腦中風。

綜合台媒報道，南投縣50歲詹姓男子任職貨車司機，日前凌晨下班回家後用熱水洗澡。可是，他發現左手感覺不到熱水的溫度，但以為是身體過勞所致，於是不以為意，沒多加理會便上床睡覺。惟翌日起床後，詹男又發現左臉感覺刺麻，覺得有異常便馬上前往急症室求醫。

醫生得悉詹男的症狀後，已初步懷疑是腦中風；經進一步檢查，證實他患了「急性梗塞性腦中風」。詹男難以置信，因為他認為自己尚算年輕，不太相信竟會患上中風。

醫生憑3症狀推斷患上腦中風

衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫生解釋，雖然患者兩側的肌力正常，而且沒有出現其他常見中風症狀如肢體無力、步態不穩、視力模糊、咬字不清及臉歪嘴斜等，可是他有「感覺缺失」（如身體兩邊對觸覺、痛覺和溫度不相同）和吞嚥問題（如喝水時會嗆到）等其他症狀，且右側眼瞼下垂，所以當時初步推測是「腦中風」，後來經腦部磁力共振檢查後，證明這個推測是正確的。

高血壓屬危險因子之一

此外，詹男本身患有高血壓，這是罹患「腦中風」的危險因子之一。 鄭耕兆指，其血管梗塞的部位在右側延髓處。「延髓」屬腦幹的其中一部份，主要負責控制心跳、呼吸和血壓，故此當它受損時，或對生命構成威脅。鄭耕兆透露，可幸的是詹男的梗塞範圍小，且及早求醫，令手腳麻木及吞嚥等症狀在短時間內大為改善，及後經口服抗血小板藥物和復健治療，病情大幅改善，目前只餘下右眼仍有輕微下垂的情況，最終在一星期內順利出院回家。

鄭耕兆醫生提醒，平日要養成良好的生活習慣。此外，若患有高血壓、高血糖、高血脂或心臟病等慢性病的人士，應按照醫生的吩咐定時複診及服藥，當察覺有疑似腦中風的症狀時便要提高警覺，把握黃金治療時間盡快求醫。

腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉早前接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

視野變窄

一邊手腳無知覺

說話有困難

半邊臉無法郁動

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風120口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言



資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉