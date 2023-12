美國樂壇天后Taylor Swift成為了《時代》雜誌2023年度風雲人物,而她的一首歌曲《You're Losing Me》近日竟被美國心臟研究協會(American Heart Association)認證,歌曲中的節奏竟可以「救人一命」。

Beyonce兩歌亦上榜

據美國心臟研究協會近日在社交平台公布指,Taylor Swift《You're Losing Me》的歌詞也許會令人心碎,但其音樂節奏(每分鐘130拍),「可以拯救你的心跳和生命,因為這首歌與心肺復甦術(CPR)有相同的節奏。」

Taylor Swift's

"You're Losing Me" (From The Vault)

has 103 beats per minute, the right tempo for Hands-Only CPR.

Beyonce's

"Virgo's Groove"

has 108 beats per minute, the right tempo for Hands-Only CPR.

Beyonce's

"Break My Soul"

has 115 beats per minute, the right tempo for Hands-Only CPR.

除《You're Losing Me》外,美國心臟研究協會亦認證樂壇天后Beyonce《Virgo’s Groove》和《Break My Soul》,同樣與心肺復甦術(CPR)具有相同節奏。協會指,如發現有人需要急救,一方面可先行報警,另一方面則可為病人進行心肺復甦術,「以每分鐘100-120次的速度,在病人胸口用力快速按壓,直到相關救援人員前往現場為止。」

心肺復甦法救人流程

對於遇上類似情況,本港消防處官網分享短片,教市民如何在施行心肺復甦法(Cardiopulmonary Resuscitation,CPR)救人:

救人流程:

● 1. 確保現場環境安全

● 2. 檢查患者的清醒程度,在患者兩邊呼叫:「先生先生/小姐小姐!」

● 3. 如果患者無反應,應繼而擠壓兩邊肩斜肌

● 4. 向現場其他人尋救協助:「打999,同埋攞AED機嚟。」

● 5. 檢查呼吸,細心觀察患者胸口起伏;以不多於10秒,觀察患者有否正常呼吸;如無呼吸或不規律、非常慢,則要盡快施行心肺復甦法

心肺復甦法(CPR):

● 6. 於兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點,先放一隻手掌根並張開手;另一隻手掌放於上方,兩手掌相疊,緊扣十指,手指離開患者身體

● 7. 手肘伸直令雙臂垂直,避免屈曲,向下壓5至6厘米

● 8. 每次按壓之後,確保胸部完全回彈

● 9. 避免按壓期間依靠在傷病者胸部上,整個過程掌根保持貼緊胸部

心肺復甦法:30下心外壓+2下人工呼吸,接壓速率約1秒2下,以15至18秒時間完成30下

人工呼吸:進行前需打開氣道,以正常呼吸氣量通氣入肺,每次通氣約1秒完成;把一隻手掌放在患者前額向下按,另一隻手以兩隻手指提起下顎打開氣道,幫患者通氣;用按額的手捏緊患者鼻翼,呼氣時要觀者患者胸部有否起伏。同時持續進行心肺復甦法,並盡快取得心臟去顫器(AED):

發現有人暈倒該怎辦?

1. 檢查患者是否人事不省

患者如對聲音及痛楚均無反應,便是人事不省。

2. 致電 999 要求旁人拿取AED

聽從調派後指引!

3. 檢查呼吸

用10秒檢查患者胸部有沒有明顯起伏

4. 施行心肺復甦法

按壓口訣:「快!狠!準!」

快:速度一秒兩下

狠:深度5至6厘米

準:位置準確

5. 跟從除顫器指示

「開」機 --> 「貼」上電極片--> 「電」擊

消防處提醒,心肺復甦法非常消耗體力,若現場有另一名受過訓練的人在旁,最好每兩分鐘換人,輪流做心外壓,直至救護人員到場,

「主動救人,救返嘅往往唔止係一條命,而係一個完整嘅家。」