近年胃癌患者與日俱增，而因此失去生命的也不少。它的出現與否跟日常飲食息息相關，雖然包圍著我們都有很多美食，但是若飲食無節制，長期吃重厚味的，對脾胃的傷害是比較大。然而在生活中，很多人對不當的飲食習慣並沒有太當回事，不僅如此，就連異常排泄也置之不理，殊不知，這可能是胃部發出的求救信號，Winnie便是其中一人。

胃癌到來前，身體會發出提醒的，能早點發現並重視，可能最後，對身體的傷害並不會很大，是可逆的。但若沒有重視，依舊隨意飲食，也不關注排泄情況，帶來的影響或是難以逆轉。

Winnie前段時間突然愛上辣火鍋和羊腩煲，喪食一輪後，上廁所時發現大便有血。剛開始她沒放在心上，但幾天後這情況仍未好轉，於是告訴家人。大家聽到這個消息並沒有太擔心，都覺得可能是她得了痔瘡，因為天氣乾燥，再加上她一向飲食不節制，就更容易得痔瘡了。Winnie有見及此，於是買了藥膏，但是花了一段時間後，也沒有好轉，反而在上廁所時經常肚子異常疼痛。這一次，大家的臉色明顯與之前不一樣了，似乎在擔心甚麼，於是帶她前來求診。 經過詳細診斷與檢查後，最後查出胃癌，好在沒有轉移到其他地方，她也積極配合治療。

Winnie說：「經歷可以看出，大便有血是需要重視的。但可能很多人都會把它當成痔瘡，不會去看醫生。殊不知，即使是這一問題，如果拖嚴重了，最後也是很痛苦的，經歷過的人可能就感同身受。」

我答：「在早期胃癌中，大便見血是較為常見的。」 Winnie續：「除了大便出血，還有甚麼身體狀況我們要留意胃癌找上門？」

我答：「另一種，就是大便顏色變黑，若果最近沒有吃很多富含鐵質的食物，又出現大便色黑，建議盡快求醫。 除此之外，身體也會發出一些提醒，如反復出現，也不要忽視。例如：肚子疼痛突然沒有規律，頻頻火燒心、反酸、飽脹，體重快速減輕等。

如果總是忽略一個又一個的小問題，最後可能就會累積成大問題。不管原本有沒有胃病，都應該要重視，對於胃已經不好的人來說，例如有：胃炎、潰瘍，則更應注意觀察。不要覺得發炎是小事，吃點消炎藥或止痛藥就可以。胃癌並不是突然發生的，有的發炎長時間沒有治療，就可能會慢慢演變成癌症！以下這些胃炎跟胃癌走得較近，若有，要及時處理。

慢性淺表性胃炎，若及時治療並不會轉變。但是如果沒有重視，任由它發展，並且在發病期間沒有復查，時間久了，它可能就會發生變化。

下一個就是萎縮性了，發展到這一步，可以說它是癌前病變。它不等於癌，但是若繼續下去，癌變的幾率會比較高。

當檢查時發現化驗報告：「腸上皮化生」或「異型增生」，就要高度重視。如果忽視，下一步或就是胃癌了。 」

Winnie問：「除了飲食，還有甚原因導致胃癌出現？」

我答：「

1. 肝鬱：情緒不穩，長期壓力大，長期過勞，容易導致肝氣鬱結，肝鬱橫逆侵犯脾胃，令脾胃受損，引發此病。

2. 脾胃虛弱：飲食不當，喜重厚味、生冷、辛辣、油膩、熱氣、煎炸、燒烤、甜食、熱燙之品和酒類等，都會容易令脾胃受損，因而得病。

3. 氣血虛弱：素體氣血不足，身體受損組織無力修補。就如胃組織受損無法康復，引發慢性胃炎，繼而導致胃癌的出現。 」

Winnie問：「幸而發現得早，仍然可以用針灸和內服中藥處理，否則手尾長，對嗎？」

我答：「若能從第一步就可以避免，自然是最好的，想要做到這一點，希望大家在生活中要保持良好情緒，情緒好不好會影響到飲食，也會影響到脾胃的健康。另外，也離不開健康的飲食習慣，管住嘴，對胃不好的東西盡量少碰。 若是出現了胃炎，及時治療，定期複查，一般是可以避免情況惡化的。

如果家裏不只一個人查出問題來，無論是胃炎還是胃癌，都需注意，建議其他成員也及時排查一下。一家人的日常飲食也要有所調整，如果家中有成員感染幽門螺旋桿菌，那麼還有必要進行分餐。

總而言之，脾胃為後天之本，胃是很重要的，胃部有癌，越早發現當然越好，大家平時上廁所時不妨記得看一眼，如果出現異常，及時求醫。對於胃已經不好的人來說，要正確養胃，積極治療胃炎等胃病，避免時間長了增加其惡變風險，但不要自己亂吃藥，要謹遵醫囑。 」 Winnie點頭：「明白了！」